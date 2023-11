DA QUANDO GIORGIA MELONI È A PALAZZO CHIGI LA MUSICA È CAMBIATA – LA MANOVRA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE (CON TAGLI A SANITA', PENSIONI E AUMENTO DELLE TASSE) MANDA AI MATTI ANCHE L'ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI, DA SEMPRE SCHIERATA CON IL CENTRODESTRA, CHE PARLA DI "UN INASPRIMENTO DELLE IMPOSTE INGIUSTAMENTE PUNITIVO" - SULLE BARRICATE ANCHE CONFEDILIZIA (CHE BOCCIA LA CEDOLARE SECCA AL 26%)

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per "La Stampa"

LA MANOVRA DI GIORGIA MELONI - MEME BY GNENTOLOGO

Tagli alla sanità, pensioni e tasse: sindacati e categorie vanno all'attacco della legge di bilancio. E i medici proclamano lo sciopero il 5 dicembre. L'esame della manovra al Senato non è ancora iniziato, ma già al primo giorno di audizioni la tensione è alta. La maggioranza riesce a litigare sull'aumento delle imposte sulla casa con l'Ance, l'associazione dei costruttori di Confindustria sulle cui posizioni il centrodestra è sempre stato schierato, soprattutto quando era all'opposizione. Scintille persino con Confedilizia che boccia la cedolare secca sugli affitti brevi al 26%.

Meloni, Salvini e Tajani sono sempre stati dalla parte dei costruttori e dei proprietari di casa quando in passato bisognava frenare l'Imu, votare le proroghe del Superbonus o bloccare la riforma del catasto. Ma da quando Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono entrati a Palazzo Chigi e al Tesoro la musica è cambiata. La polemica con l'Ance è durissima.

giorgia meloni matteo salvini conferenza stampa sulla manovra

La presidente dell'associazione Federica Brancaccio parla di un inasprimento delle tasse sulla casa «ingiustificatamente punitivo». Dalla relazione tecnica della manovra «emerge un consistente aumento del prelievo fiscale per circa 1,9 miliardi di euro nel triennio», ricorda. Un dato che manda su tutte le furie il capogruppo Fdi Tommaso Foti: «È una fake news, parlano di tasse ma in realtà gran parte del gettito deriva dall'aumento della ritenuta per i bonifici per i crediti di imposta».

Tecnicamente è una perdita di liquidità per le imprese, perché le banche trattengono queste somme nel momento del bonifico disposto dai clienti come acconto dell'imposta sui redditi. Tuttavia la relazione tecnica spiega che la misura comporterà un recupero dell'evasione fiscale. […]

GIORGIA MELONI E LA MANOVRA -VIGNETTA ALTAN

Le pensioni e la sanità sono i capitoli che infiammano i sindacati. La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha calendarizzato la manovra in aula dal 4 al 7 dicembre, quindi l'esecutivo ha poco meno di un mese per attenuare il taglio delle pensioni degli statali. I medici sono sulle barricate: i sindacati Anaao e Cimo hanno fissato per il prossimo 5 dicembre uno sciopero di 24 ore.

Alle due organizzazioni si è aggiunta l'Intersindacale dei dirigenti, veterinari e sanitari del Servizio sanitario che annuncia forme di mobilitazione alternative. I medici iscritti a Cgil e Uil parteciperanno alle proteste contro la manovra proclamate dalle due confederazioni dal 17 novembre. Nel corso dell'audizione in Senato, il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari denuncia il pacchetto di norme sulla flessibilità pensionistica: «Dovevano cancellare la legge Fornero e invece la confermano. […]

