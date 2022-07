27 lug 2022 18:38

QUANDO L’OFFERTA È TROPPO CONVENIENTE, C’È SEMPRE LA FREGATURA – L’ANTITRUST HA AVVIATO UN PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO CONTRO SAMSUNG PER PRESUNTE CONDOTTE INGANNEVOLI E AGGRESSIVE – NEL MIRINO DELL’AUTORITÀ CI SONO LE PROMOZIONI SULLA SUPER-VALUTAZIONE DELL’USATO. SECONDO L’AGCM, MANCHEREBBE UN’ADEGUATA E CHIARA INFORMAZIONE PER IL CONSUMATORE, CHE NON SAREBBE IN GRADO DI CAPIRE CHE…