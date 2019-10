QUANDO UN DEL VECCHIO È TROPPO VECCHIO? - IL ''FINANCIAL TIMES'' PARLA DELL'ELEFANTE NELLA STANZA DI PIAZZETTA CUCCIA: L'ETÀ (84) DEL PATRON DI LUXOTTICA. LA FINANZA ITALIANA ''SCOMMETTE SULLA LONGEVITÀ DI DEL VECCHIO: LA BATTAGLIA PER LA GESTIONE DI MEDIOBANCA ENTRA NEL VIVO TRA UN ANNO, QUELLA PER ESSILUX NEL 2021'' - DEUTSCHE BANK BOCCIA LE INTERFERENZE DEL MILIARDARIO SULLA GOVERNANCE DI MEDIOBANCA

LEONARDO DEL VECCHIO NAGEL

1. FT, SU MEDIOBANCA ED ESSILUX INCOGNITA LONGEVITÀ DEL VECCHIO

(ANSA) - Il mondo della finanza italiana "scommette sulla longevità di Del Vecchio", che "dovrà sostenere il suo appetito nella battaglia" sulle quote di Mediobanca e la sua presenza di primo azionista in EssilorLuxottica "per almeno altri dodici mesi". Lo scrive il Financial Times in un lungo articolo dedicato ai piani azionari dell'imprenditore italiano.

La volontà di Del Vecchio di aumentare al 10% la sua partecipazione a Mediobanca "è l'ultima prova" che l'imprenditore "non vuole cedere all'avanzare degli anni" ma, avverte il quotidiano della City, "la resa dei conti" nel cda dell'istituto arriverà "il prossimo ottobre" alla scadenza dell'attuale board. E anche ai vertici di EssilorLuxottica "la battaglia decisiva potrebbe non arrivare prima del maggio 2021". Un orizzonte temporale che, conclude l'articolo, "aumenta il rischio di un'ombra che incombe" su entrambi i gruppi.

leonardo del vecchio con il figlio leonardo maria

2. MEDIOBANCA:DEUTSCHE BOCCIA INTERFERENZE DELFIN SU GOVERNANCE

(ANSA) - Il rafforzamento della Delfin di Leonardo Del Vecchio "può nel breve termine fornire un supporto tecnico al titolo" ma "ogni altra 'interferenza' nella governance per limitare la libertà del management o suggerendo un possibile cambio del management sarebbe molto negativa". E' quanto si legge in un report di Deutsche Bank dedicato a Mediobanca a proposito dell'ingresso di Leonardo Del Vecchio col 6,94% del capitale e delle ipotesi che lo danno intenzionato a crescere ancora, nonché alle opinioni espresse dal nuovo socio, secondo il quale col nuovo piano l'istituto dovrebbe fare di più nell'investment banking senza adagiarsi sui proventi dalla partecipazione in Generali e dal credito di consumo di Compass.

Deutsche Bank si attende invece un piano in continuità e che "l'attuale strategia di Mediobanca sia confermata: centralità del credito al consumo, investimenti nel wealth management e mantenimento di una posizione chiave nel Corporate investment banking in Italia". In borsa il titolo è in cauto rialzo (+0,35% a 10,12 euro).

LEONARDO DEL VECCHIO LEONARDO DEL VECCHIO MOGLIE NICOLETTA ZAMPILLO FRANCESCO MILLERI LEONARDO DEL VECCHIO