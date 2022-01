18 gen 2022 17:20

QUANDO IL VIDEOGIOCO SI FA DURO, I DURI COMINCIANO A COMPRARE - MICROSOFT ANNUNCIA L’ACQUISTO DELLA SOCIETÀ DI VIDEOGIOCHI ACTIVISION BLIZZARD, FAMOSA PER TITOLI COME WARCRAFT, DIABLO, OVERWATCH, CALL OF DUTY E CANDY CRUSH PER 68,7 MILIARDI DI DOLLARI – L’AZIENDA FONDATA DA BILL GATES DIVENTERÀ IL TERZO COLOSSO AL MONDO DEI VIDEOGIOCHI PER RICAVI DOPO TENCENT E SONY – “I GIOCHI SONO LA CATEGORIA PIÙ DINAMICA NELL'INTRATTENIMENTO E AVRANNO UN RUOLO CHIAVE NELLO SVILUPPO DEL METAVERSO"