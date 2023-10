QUANT’È DIFFICILE PIAZZARE L'EREDITA’ GALLEGGIANTE DI LEONARDO DEL VECCHIO! – NESSUNO VUOLE COMPRARE LO YACHT DA 62 METRI LASCIATO IN EREDITÀ DAL PATRON DI LUXOTTICA – GLI EREDI LO HANNO MESSO SUL MERCATO MA HANNO DOVUTO ABBASSARE LE RICHIESTE GIA’ DUE VOLTE: DA 38 A 27,8 MILIONI – SE SIETE INTERESSATI, POTETE ANDARE A VEDERE LA SUPER-BARCA A MONACO, DOVE È ORMEGGIATA – OGNI ANNO LA FAMIGLIA DEL VECCHIO DEVE SBORSARE 3 MILIONI DI EURO SOLO PER TENERLA IN PORTO – SEMBRA COMPLICATO VENDERE ANCHE IL JET DA 70 MILIONI DI EURO…

Lo yacht e il jet. Un pezzo dell’eredità di Leonardo Del Vecchio è ormeggiato al porto di Monaco-Montecarlo ed è in vendita da novembre ma la cifra è stata appena ritoccata al ribasso, per la seconda volta, dal broker: 27.890.000 euro («prezzo imbattibile») contro una richiesta iniziale di 38 milioni.

Un altro pezzo del valore (da nuovo) di circa 70 milioni vola da un continente all’altro sotto il controllo della società lussemburghese (ex Isole Vergini) Vast Gain Group. Lo yacht Moneikos e il jet Gulfstream G650, sono due lussuosi e costosi “benefit” dell’ex Martinitt, una piccola porzione del patrimonio miliardario lasciato agli eredi.

Lo yacht era nel portafoglio personale del fondatore di Luxottica mentre il jet fa capo, indirettamente, alla holding di famiglia Delfin. Il panfilo di 62 metri è tra i beni dell’attivo ereditario da liquidare e dunque la somma andrà ad alimentare i conti ereditari presso Unicredit Luxembourg. Intanto però i costi di mantenimento sono enormi.

Per dare un’idea: 180 mila euro è la cifra pagata solo di premi assicurativi per le auto e le imbarcazioni ereditarie. Altre centinaia di migliaia partono per manutenzione, stipendi dell’equipaggio, spese di ormeggio (Monaco non è low cost), connessione, servizio satellitare ecc. Gli esperti stimano un costo di gestione annuale di circa 3 milioni. […]

L’altro mezzo di locomozione per benestanti è un business jet che fa capo alla Vast Gain Group Ltd, creata nel 2007 alle British Virgin Islands e traslocata in Lussemburgo nel 2015 . Si tratta di un Gulfstream G650, uno dei modelli top del mercato per il suo mix di autonomia, velocità (oltre 1.100 km/h) e spazio. […] Nuovo costa circa 70 milioni di dollari.

Nella società degli eredi Del Vecchio è a bilancio per un valore di 32 milioni. Sarà venduto? A differenza dello yacht non risultano mandati e per ora è noleggiato a una compagnia lussemburghese […]