QUANTO RENDONO LE PIPPE – SAPETE QUANTO VALE LA CASSAFORTE DI "MINDGEEK", IL COLOSSO DEL PORNO MONDIALE CHE CONTROLLA TUTTI I SITI HARD PIÙ FAMOSI (PORNHUB, YOUPORN, BRAZZERS ECCETERA)? PIÙ DI 30 MILIARDI DI DOLLARI!

Gianluca Paolucci per “la Stampa”

fabian thylmann

Circa 30 miliardi di dollari. È la valutazione (autoassegnata) della cassaforte di MindGeek, «la più importante internet company che non avete mai sentito nominare».

Ovvero il colosso del porno online al quale fanno capo Pornhub, Youporn, RedTube e dozzine di altri siti, società di produzione video, agenzie, licenze per la commercializzazione di gadget.

MINDGEEK

Tutti nel settore dell'«adult entertainment», intrattenimento per adulti. Praticamente l'equivalente porno delle «big tech» Amazon, Google o Facebook.

È la prima volta che emerga una valutazione ufficiale. Il gruppo, non quotato, ha una politica di grande trasparenza ma finora le valutazioni circolate erano basate su stime di analisti ed esperti del settore.

censored pornhub

Per capire, vale quanto la seconda banca europea, Intesa Sanpaolo. e qualcosa in più dei fondi Sure che arriveranno in Italia dall'Europa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Come i fratelli non vietati ai minori, anche Mindgeek fa ampio ricorso a holding e controllate in paesi dalle fiscalità agevolata.

inps pornhub 1

Gli uffici e la maggior parte dei dipendenti sono a Montreal, in Canada. La holding che consolida il gruppo è invece in Lussemburgo, la fatturazione in Irlanda e così via. Più che un unicorno tech questa è una renna fiscale, scherza Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della Bocconi ed esperto di economia digitale

Nel lungo elenco di partecipate - 59 a fine 2018, 11 a Cipro, 11 in Irlanda, 19 in Lussemburgo. Più Curacao, Olanda, Isole Vergini britanniche e, ovviamente, Canada e Stati Uniti - c'è anche la Licensing Ip International.

È la cassaforte dove viene custodito l'asset più prezioso: i marchi. Pornhub, innanzitutto, che da solo vale circa 100 milioni di utenti giornalieri. Per dare un termine di paragone, Youtube ne fa 30 milioni. Poi Youporn, RedTube, Brazzers e una lunga fila di altri, alcuni dei quali estremamente espliciti e dunque non riportabili (i lettori più curiosi possono verificare queste informazioni su trademarks.justia.com).

brescia ai bresciani su pornhub 1

Lo scorso anno, in una delle innumerevoli riorganizzazioni del gruppo, la Licensing Ip emette una nuova azione per assorbire una società irlandese del gruppo. Valore nominale: 25 dollari. Sovrapprezzo: 7,8 milioni di dollari. Moltiplicando questa cifra per il numero di azioni, si ottiene 31,2 miliardi di dollari, che rappresenta appunto il valore della Società. Nei documenti visionati, non ci sono perizie che supportano questa valutazione.

Ma Carnevale Maffè e altri due professionisti che hanno visionati i documenti, un analista indipendente e un revisore contabile, la giudicano «coerente» con i multipli espressi da società comparabili. Abbiamo posto una serie di domande al gruppo, ma al momento di andare in stampa non abbiamo ottenuto risposta.

inps pornhub 2

A fronte di un fatturato consolidato della Mindgeek di 460 milioni di dollari, il margine operativo lordo è del 41,5%. L'utile netto è di 26 milioni, dopo aver pagato 16 milioni di tasse che corrisponde a un carico fiscale del 3,5% nel 2018. Va detto anche che 147,1 milioni se ne vanno in spese operative per il mantenimento dei siti, ovvero in gran parte per la formidabile piattaforma tecnologica che consente - a quanto si racconta - la piena funzionalità di quello che uno dei primi cinque «consumatori di banda» di tutta la rete.

store di pornhub a milano 17

Una parte dei soldi se ne va però in partite finanziarie. Si tratta di prestiti a elevato tasso d'interesse, spesso concessi da parti correlate. Una strategia classica di «riduzione» del carico fiscale, alla quale la Ue, nella sua rincorsa ai colossi tech, sta cercando di porre un riparo.

