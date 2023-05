TRA QUANTO SARÀ POSSIBILE OTTENERE ENERGIA DALLA FUSIONE NUCLEARE? SECONDO “MICROSOFT” ENTRO IL 2028 – LA BIG TECH HA STIPULATO UN CONTRATTO CON LA START UP “HELION” (FINANZIATA DA SAM ALTMAN, PROPRIETARIO DI CHATGPT) PER ACQUISTARE L’ELETTRICITÀ PRODOTTA ATTRAVERSO LA FUSIONE ENTRO 5 ANNI – SE RIUSCIRANNO NELL’IMPRESA, L’OCCIDENTE NON AVRÀ PIÙ BISOGNO DEL GAS E PETROLIO RUSSO E MEDIO-ORIENTALE E SI POTRANNO SFANCULARE I DITTATORI A CUI SIAMO LEGATI MANI E PIEDI…

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

In un accordo che si ritiene essere il primo accordo commerciale per l'energia da fusione nucleare, il gigante tecnologico ha accettato di acquistare elettricità dalla startup Helion Energy entro circa cinque anni. Helion, che è sostenuta dal fondatore di OpenAI Sam Altman, si è impegnata a iniziare a produrre elettricità attraverso la fusione entro il 2028 e a puntare a una produzione di energia per Microsoft di almeno 50 megawatt dopo un anno, pena il pagamento di sanzioni finanziarie.

L'impegno è audace, dato che né Helion né nessun altro al mondo ha ancora prodotto elettricità dalla fusione. "Non avremmo stipulato questo accordo se non fossimo ottimisti sul fatto che i progressi ingegneristici stanno prendendo piede", ha dichiarato il presidente di Microsoft Brad Smith – riporta il WSJ.

La fusione alimenta il sole e le stelle ed è potenzialmente in grado di fornire quantità quasi illimitate di energia senza emissioni di carbonio se qualcuno riuscirà a sfruttarla sulla terra. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede che l'elettricità da fusione sarà prodotta nella seconda metà del secolo.

Helion sta costruendo un prototipo che, a suo dire, dimostrerà la capacità di produrre elettricità attraverso la fusione il prossimo anno. "L'obiettivo non è quello di realizzare la dimostrazione tecnologica più bella del mondo", ha dichiarato Altman in un'intervista. "L'obiettivo è dare energia al mondo e farlo in modo estremamente economico".

Altman, amministratore delegato di OpenAI - la startup di intelligenza artificiale che ha creato il chatbot virale ChatGPT - ha dichiarato che avere un primo cliente è fondamentale per far sì che Helion si abitui alla realtà del business, compresa la collaborazione con i clienti, le utility e gli operatori delle reti elettriche.

All'inizio dell'anno Microsoft ha stretto una partnership multimiliardaria con OpenAI per espandere l'uso dell'intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Constellation Energy, che ha tra i suoi asset di produzione di energia la più grande flotta di impianti nucleari della nazione, sarà l'operatore del mercato dell'energia e gestirà la trasmissione per il progetto.

Altman ha dichiarato di sperare che Helion possa fornire elettricità alla rete anche prima del 2028. Ha investito 375 milioni di dollari in Helion e ha dichiarato di visitare l'azienda una volta al mese, aiutando i dirigenti a capire su cosa lavorare e come essere il più efficienti possibile, oltre a reclutare e valutare i talenti.

"Ero convinto che le due cose più importanti per il futuro e l'innalzamento della qualità della vita fossero l'intelligenza e l'energia a basso costo e in abbondanza, e che se fossimo riusciti a farlo, avremmo trasformato il mondo in modo davvero positivo", ha detto Altman.

Numerosi investitori di spicco, da Altman a Bill Gates, hanno investito in imprese che operano nel campo della fusione, che hanno raccolto più di 5 miliardi di dollari, secondo la Fusion Industry Association di Washington.

Il processo di scissione degli atomi nelle centrali nucleari fornisce circa il 20% dell'elettricità degli Stati Uniti. Ma i sistemi di fusione nucleare genererebbero elettricità dall'energia rilasciata quando gli atomi di idrogeno si combinano per formare l'elio.

L'industria ha ricevuto un impulso a dicembre, quando il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato una svolta nella ricerca da parte degli scienziati dopo che una reazione di fusione al Lawrence Livermore National Laboratory ha prodotto più energia di quella utilizzata per crearla sparando laser su un bersaglio.

Per essere una fonte di energia pratica, l'intero impianto dovrebbe produrre in rete piuttosto che consumare energia, e a un prezzo tale da competere con il mercato dell'elettricità in generale.

L'accordo per 50 megawatt è di poco conto per Microsoft. L'azienda è tra i maggiori acquirenti al mondo di contratti di acquisto di energia elettrica, che consentono ai clienti di assicurarsi forniture di elettricità per periodi pluriennali. Secondo BloombergNEF, l'anno scorso Microsoft ha annunciato accordi per 1,2 gigawatt di energia pulita.

Smith ha dichiarato che Microsoft ritiene che le maggiori innovazioni di questo decennio potrebbero riguardare l'energia da fusione, l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica, "che potrebbero tutte intersecarsi tra loro". Sia l'intelligenza artificiale che l'informatica quantistica richiederebbero enormi quantità di elettricità, che la fusione potrebbe fornire.

"Come acquirente, quando interveniamo al momento giusto e nel modo giusto, possiamo contribuire a creare nuovi mercati", ha dichiarato Smith.

David Kirtley, amministratore delegato di Helion, ha dichiarato che, come uno sviluppatore di energia eolica o solare - le aziende energetiche più tipiche coinvolte nei contratti di acquisto di energia - Helion pagherà a Microsoft delle penali finanziarie se non consegnerà l'energia in tempo. Le società hanno rifiutato di specificare l'importo.

"C'è un po' di flessibilità, ma è davvero importante che ci siano penali finanziarie significative per Helion in caso di mancata consegna", ha detto Kirtley. "Pensiamo che la fisica di questo progetto sia pronta per segnalare che la commercializzazione della fusione è pronta".