E QUESTO SAREBBE UN CAMPIONATO MINORE? - IL FONDO AMERICANO TEXAS PACIFIC GROUP CAPITAL HA COMPRATO PER UNA CIFRA TRA I 10 E I 15 MILIONI DI DOLLARI IL SITO "CALCIOMERCATO.COM", UNA DELLE PRINCIPALI FONTI D'INFORMAZIONE SUI TRASFERIMENTI DEI GIOCATORI DI SERIE A - L'OBIETTIVO È "MASSIMIZZARE L'ESPERIENZA DIGITALE DEGLI UTENTI PIÙ GIOVANI" - E ORA NON SI PUÒ ESCLUDERE UN EVENTUALE SBARCO IN BORSA...

Fabrizio Goria per “La Stampa”

Il calcio(mercato) italiano diventa globale. Grazie a uno dei maggiori fondi di private equity al mondo, lo statunitense Texas Pacific Group Capital. Che gli appassionati di motociclette ricorderanno per l'accordo con l'emiliana Ducati nel 1996.

Ma ora, 25 anni dopo, si parla di pallone. Con l'acquisizione da parte di Footballco, controllata da Tpg Capital, del sito Calciomercato.com, creatura telematica nata dalla mente del procuratore Carlo Pallavicino e Cosimo Baldini, l'Italia del pallone torna sotto i riflettori.

Da brutto anatroccolo del calcio milionario della Premier League inglese, della Liga spagnola, della Bundesliga tedesca e del Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi, la Serie A sta tornando ai fasti di un tempo.

Dopo la vittoria a Euro 2020, Tpg ha deciso di acquisire la maggiore fonte d'informazione sui trasferimenti dei giocatori nel campionato italiano, Calciomercato.com, per una cifra «compresa fra i 10 e i 15 milioni di dollari», come spiegano fonti vicino al dossier.

Il fondo ha agito, coadiuvato da Vitale & Co., attraverso la sua sussidiaria Integrated media company, che gestisce Footballco, che a sua volta è in controllo di Goal.com, acquistato da Dazn nel 2020 pandemico per 125 milioni di dollari.

L'obiettivo di Tpg, fatto notare fonti interne dietro esplicita richiesta di anonimato, è quello di massimizzare l'esperienza digitale degli utenti più giovani. Vale a dire, le generazioni Millennial e Z, più prone a passare tempo di fronte a uno schermo, invece che recarsi allo stadio in forma fisica.

È per questo che, come sottolinea Pallavicino, dall'intesa bisogna aspettarsi «importanti sinergie, anche a livello video e social». Inoltre, non si può escludere un eventuale sbarco in Borsa. «Può essere una possibilità», rimarcano fonti interne.