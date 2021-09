"LA CRISI DEL MONTEPASCHI POTREBBE DARE IL VIA AI CAMBIAMENTI NECESSARI NELL'INDUSTRIA FINANZIARIA ITALIANA" - "BLOOMBERG" SULLO SPEZZATINO MPS E IL RUOLO DI UNICREDIT: "È IL MOMENTO IDEALE PER CAUTERIZZARE LA PIAGA DEL MONTEPASCHI. LA CRISI È COSTATA AI CONTRIBUENTI ITALIANI MILIARDI DI EURO DA QUANDO LA BANCA È STATA NAZIONALIZZATA NEL 2017, EPPURE LANGUE IN FONDO ALLE CLASSIFICHE DELLE BANCHE DELLA ZONA EURO. UN ACQUISTO SELETTIVO DI MPS FA TREMARE GLI ALTRI CAPI DELLE BANCHE DEL PAESE, SPECIALMENTE QUELLI CHE POTREBBERO FINIRE PER ESSERE PREDE. E SONO COSÌ TANTI…"

Articolo di "Bloomberg" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Andrea Orcel sta rendendo nervosi i capi delle banche italiane. Amministratore delegato di UniCredit SpA da aprile, sta supervisionando l'acquisizione delle parti migliori di Banca Monte dei Paschi di Siena - una mossa che sconvolge lo status quo nel mondo della vecchia scuola bancaria italiana. Potrebbe anche dare il via a una nuova stagione di fusioni e acquisizioni – scrive Bloomberg.

Ma questa è tutta una buona notizia nel lungo processo di disfacimento del Monte Paschi, la banca di quasi 600 anni che è stata colpita dalla crisi finanziaria globale ed è stata salvata dal governo. Potrebbe semplicemente dare il via ai cambiamenti necessari nell'industria finanziaria italiana, iperbancaria e scarsamente redditizia, per rimodellarla per l'era post-Covid. Meglio ancora, l'affare Monte Paschi potrebbe essere un esempio per altri paesi europei dove l'M&A è stato bloccato da ostacoli burocratici e legali.

Orcel è il più vicino possibile alla chiusura della transazione. Il 2 settembre, UniCredit, la seconda più grande banca italiana per patrimonio, ha confermato che la sua due diligence sulla quarta più grande banca italiana era sulla buona strada. UniCredit vuole scegliere porzioni di Monte Paschi per far crescere i suoi clienti al dettaglio nel ricco nord dell'Italia e renderlo un rivale più vicino alla più grande banca italiana, Intesa Sanpaolo SpA.

In molti modi, è il momento ideale per cauterizzare la piaga del Monte Paschi. La crisi è costata ai contribuenti italiani miliardi di euro da quando la banca è stata nazionalizzata nel 2017, eppure langue ancora in fondo alle classifiche delle banche della zona euro.

Per UniCredit, qualsiasi accordo sarebbe neutrale per il capitale, secondo Orcel. Può aspettarsi che lo stato si occupi dei prestiti cattivi e deteriorati del Monte Paschi, così come delle richieste legali e del futuro di circa 6.000 dipendenti. (Il governo ha ammortizzato i licenziamenti in passato, anche durante la ristrutturazione della Fiat nel 2001). In cambio, l'Italia si libera di una macchia sul panorama bancario che, anche se non è più una minaccia alla stabilità finanziaria, sarebbe abbastanza per scatenare il panico con un collasso.

MARIO DRAGHI CON LA MASCHERINA

Uno spettatore potrebbe essere perdonato se pensasse che è tutto parte di un grande piano - o almeno una riunione involontaria di personaggi già coinvolti nel dramma. Nel 2007, Orcel - con Merrill Lynch all'epoca - ha fatto da consulente per la cessione della banca regionale italiana Antonveneta al Monte Paschi per 9 miliardi di euro (11 miliardi di dollari), un affare costoso dal quale il bilancio di quest'ultimo non si è mai ripreso. Mario Draghi, il primo ministro tecnocrate italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea, era il regolatore bancario italiano che ha dato il via libera all'affare Antonveneta. Pier Carlo Padoan, il nuovo presidente di UniCredit, era il ministro delle finanze che ha nazionalizzato Monte Paschi nel 2017.

Il vero vantaggio però è ancora tutto da giocare. Un acquisto selettivo del Monte Paschi inizia ad avere un valore reale se innesca una riorganizzazione del moribondo sistema bancario italiano. Questa prospettiva fa tremare gli altri capi delle banche del paese, specialmente quelli che potrebbero finire per essere prede. Sono così tanti: Alla fine del 2020, il settore contava ben 474 banche, 23.481 filiali e 275.224 impiegati bancari, secondo la Banca d'Italia. Il sistema è gonfiato.

Le banche più piccole sono nervose per le ambizioni di UniCredit e la probabilità di un M&A free-for-all se l'affare Monte Paschi va in porto. L'amministratore delegato di Banco BPM SpA con sede a Milano, Giuseppe Castagna - chiaramente alla ricerca di una sorta di difesa contro i potenziali acquirenti - ha fatto notizia in agosto quando ha affermato che era tempo di creare un altro grande gruppo bancario oltre a UniCredit e Intesa SanPaolo. Banco BPM sarebbe un probabile bersaglio per l'obiettivo dichiarato di UniCredit di rafforzare il suo business nel nord.

Ma il tempo deve essere chiamato sullo status quo bancario italiano. Per prima cosa, le banche italiane hanno solo iniziato a far fronte alle conseguenze della pandemia. Le moratorie sul debito sono terminate solo a giugno. Fitch Ratings stima che il rapporto dei crediti deteriorati lordi del settore sul totale dei prestiti potrebbe salire a più del 10% quest'anno. Le due major - Intesa Sanpaolo e UniCredit - hanno crediti deteriorati al di sotto del 5% alla fine del 2020, il più basso in un decennio. Ma le banche più piccole stanno lottando. La sclerosi si trasformerà in putrefazione se il sistema non verrà scosso. Il prodotto interno lordo reale pro capite dell'Italia sarà ancora sotto i livelli del 2000 dopo la ripresa post-Covid, ha notato l'OCSE questo mese.

Scope Ratings, con sede in Germania, stima che in media le banche italiane sono imprese che distruggono valore da più di 10 anni, una volta preso in considerazione il costo del capitale. Inoltre, in base ad alcune misure, le banche del paese sono venute meno al loro dovere di sostenere imprese e imprenditori. Il credito viene fornito non in base al merito di un'impresa ma in base alla storia di un cliente con la banca, mi ha detto recentemente Andrea Alemanno della società di ricerca Ipsos. Aggrappandosi al loro stile di gestione clubbystico e insider, le banche italiane fanno fallire l'Italia.

Il mercato dei capitali del paese è poco profondo rispetto al resto d'Europa, per non parlare degli Stati Uniti. Le imprese italiane hanno bisogno di finanziamenti competitivi da modelli bancari diversi, e da banche di tutta Europa. Tutto questo spiega perché l'Italia, nonostante il suo fervore imprenditoriale, ha prodotto solo un unicorno tecnologico, l'etailer di lusso Yoox.

L'Italia non è sola in questo triste stato. È una malattia condivisa dall'Europa, specialmente dalla Germania. Ecco perché l'esito del gioco di Orcel e UniCredit con Monte Paschi è cruciale. Ironicamente, uno dei più grandi critici dello status quo bancario europeo è stato Draghi quando era alla BCE. Qualsiasi fallimento da parte del suo governo nel sostenere il cambiamento nel settore bancario italiano finché ha una possibilità sarà una macchia sul suo record.

