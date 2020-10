"FACCIA LA SCELTA PIÙ RESPONSABILE E SI DIMETTA'' - NUOVA LETTERA-BOMBA INVIATA DA BIVONA A PROFUMO E AL CDA, CON IN COPIA MATTARELLA, CONTE, GUALTIERI E GUERINI - ''LO SA CHE IL REGNO UNITO PROIBISCE L'INGRESSO AI CONDANNATI? NON SO SE VALGA ANCHE IN PRIMO GRADO, PER QUESTO HO SCRITTO AL MINISTRO DELL'INTERNO PER SAPERE SE LA SUA PENA DI 6 ANNI LE IMPEDISCE DI FREQUENTARE IL PAESE CHE GARANTISCE IL 20% DEL FATTURATO DI LEONARDO"

Lettera di Giuseppe Bivona (Bluebell Partners) ad Alessandro Profumo e a tutti i membri del cda di Leonardo Spa.

In copia ci sono anche Mattarella, Conte, Gualtieri e Guerini

Oggetto: Impatto della condanna dell’A.D. Alessandro Profumo sull’attivita di Leonardo nel Regno Unito

Mi deve davvero perdonare se torno ancora una volta a disturbarla sull’argomento, ma volevo accertarmi che Lei fosse a conoscenza del fatto che il governo inglese in preparazione dell’uscita dall’Unione Europea, ha appena varato (in data 22 ottobre) norme molto stringenti per l’ingresso dei criminali nel Regno Unito. Secondo le nuove norme che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2021, sara fatto divieto di ingresso nel Regno Unito ai criminali stranieri condannati ad almeno un anno di carcere indipendentemente dal fatto che i reati siano stati commessi nel Regno Unito o all'estero.

Personalmente non mi e chiaro se il divieto riguarda solo le condanne con sentenze passate in giudicato oppure anche le condanne con sentenze di grado intermedio, ovvero se la Sua condanna a sei anni di carcere (in primo grado) costituisca o meno un impedimento al Suo ingresso nel Regno Unito.

Posto che il Regno Unito e uno dei principali mercati domestici di Leonardo, credo proprio che sia importante accertare l’effetto della condanna del 15 ottobre alla luce delle nuove misure varate dal governo inglese il 22 ottobre. Al fine di fare chiarezza, ho posto la questione direttamente al Ministro degli Interni Patel (Allegato 1).

Infine, anche con l’obiettivo di valutare possibili decisioni di investimento (come Lei sa, mi occupo di investimenti secondo una strategia di tipo attivista), nella stessa lettera ho pensato utile chiedere conferma al Ministro della Difesa Walace che la Sua condanna a sei anni di reclusione in assenza di dimissioni immediate, non influenzi negativamente le relazioni commerciali tra Leonardo ed il governo inglese, tenuto conto che Leonardo (i) realizza poco meno del 20% del proprio fatturato nel Regno Unito ed; (ii) e uno dei partner principali che collaborano con il Ministero della Difesa inglese per la fornitura di tecnologie, conoscenze e competenze per lo sviluppo del futuro velivolo da combattimento della Royal Air Force (Programma Tempest).

Per ragioni di cortesia nei Suoi confronti e per una mia naturale avversione ad apparire critico, nelle precedenti comunicazioni del 19, 21 e 22 ottobre u.s. ho evitato di esprimere le mie valutazioni sull’andamento scoraggiante dei risultati di Leonardo da quando Lei e diventato Amministratore Delegato il 16 maggio 2017. D’altra arte credo che l’andamento della quotazione in borsa dalla sua nomina ad oggi (-70%) non richieda alcun commento:

Nel rinnovarLe rispettosamente il mio invito all’unico atto possibile di responsabilita (ovvero dimettersi senza ulteriori indugi), Le porgo i miei migliori saluti e resto a Sua completa disposizione se vuole serenamente confrontarsi con me su questi temi.

Con immutata stima,

Giuseppe Bivona

