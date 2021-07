UNA "MANOMANO" AL PORTAFOGLIO - LA PIATTAFORMA NATA IN FRANCIA CHE VENDE ONLINE ARTICOLI PER IL BRICOLAGE, IL GIARDINAGGIO E L'ARREDO CASA, "MANOMANO", SI AGGIUNGE AL GRUPPO DEI COSIDDETTI UNICORNI, LE SOCIETÀ HI-TECH CHE SUPERANO LA VALUTAZIONE DI UN MILIARDO DI DOLLARI - L'ITALIA È UNO DEI MERCATI PRIORITARI PER L'AZIENDA SIN DAL SUO INIZIO NEL 2015, E STA AFFRONTANDO UNA FASE DI CONSOLIDAMENTO DOPO AVER FATTURATO 130 MILIONI DI EURO LO SCORSO ANNO...

R.E. per "La Stampa"

Mano raggiunge i 2,6 miliardi di dollari di valutazione e lo status di unicorno delle società tecnologiche. Con il completamento del round di finanziamento Serie F a 355 milioni di dollari, la piattaforma nata in Francia che vende online articoli per il bricolage, il giardinaggio e l'arredo casa, si aggiunge al gruppo dei cosiddetti unicorni, le società hi-tech che superano la valutazione di un miliardo di dollari. Per raggiungere i suoi obiettivi di crescita, ManoMano «raddoppierà la sua forza lavoro assumendo 1000 nuovi dipendenti entro la fine del 2022».

Il round è stato guidato da un nuovo investitore, Dragoneer Investment Group, con la partecipazione degli investitori esistenti Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance, attraverso i suoi fondi Large Venture, Aglaé Ventures, Kismet Holdings, e Armat Group.

Espansione europea e innovazione tecnologica sono al centro della strategia di crescita dell'azienda, che si sta inserendo in un mercato europeo di 400 miliardi di euro, che però è ancora in ritardo sull'online fermo «all'11% (in particolare al 7% in Italia)» di penetrazione, e ha raggiunto una crescita del +100% e 1,2 miliardi di euro di fatturato nel 2020.

L'Italia è stato uno dei mercati prioritari per l'azienda sin dal suo inizio nel 2015, e sta affrontando una fase di consolidamento dopo aver fatturato 130 milioni di euro lo scorso anno.

I fondi ottenuti, rende noto la società, saranno sfruttati per «continuare l'espansione internazionale» con l'obiettivo di «accelerare la crescita del mercato B2B in Italia e in Spagna con la piattaforma ManoManoPro», continuare la sua «innovazione tecnologica» incentrata a migliorare l'esperienza di clienti e venditori e sviluppare la sua rete logistica europea tramite ManoFulfillment.

