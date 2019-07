"REPUBBLICA" ON SALE! - PRANZO D'AFFARI A PARIGI COL CEO DI VIVENDI ARNAUD DE PUYFONTAINE PER MONICA MONDARDINI E RODOLFO DE BENEDETTI - SECONDO LE VOCI, SIA LA FAMIGLIA DE BENEDETTI SIA JOHN ELKANN NON VOGLIONO VENDERE GEDI A CATTANEO-MONTEZEMOLO-DELLA VALLE E STANNO CERCANDO UN’ALTERNATIVA – MA VIVENDI HA UN PROBLEMA DI ANTITRUST SE NON VENDE LA SUA QUOTA MEDIASET…

Da Sole 24 Ore

Pranzo d'affari a Parigi col ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine per Monica Mondardini e Rodolfo De Benedetti. Secondo le voci, al tavolo si sarebbe discusso di Gedi, che fa capo per quasi il 46% alla Cir di cui i due commensali italiani sono rispettivamente ad e presidente. Ci sarebbe l' interesse a rilevare una quota: i francesi, del resto, non è la prima volta che si guardano in giro. Ma considerato che Vivendi è un gruppo estero e ancora impegnato nel braccio di ferro su Mediaset, l' eventuale ingresso nel capitale potrebbe avvenire semmai solo con una partecipazione di minoranza.

Ovviamente le voci non sono verificabili, ma Marco De Benedetti, che è presidente Gedi, avrebbe detto in più occasioni di aver incontrato, per cortesia, più soggetti interessati, però di non aver intenzione di vendere. Gedi e Vivendi hanno avuto a che fare ultimamente, via Telecom, per la cessione di Persidera.

Cessione che all' inizio era stata avviata per rispettare l' impegno preso dai francesi con l' Antitrust Ue e mantenere direzione e coordinamento sull' incumbent telefonico pur avendo una quota importante in Mediaset. Al socio di minoranza Gedi la cessione del suo 30% è costata una minusvalenza dell' ordine di 17 milioni che ha mandato in rosso i conti del semestre (A.Ol.).

