"THOMAS COOK" POTEVA ESSERE SALVATA - L’AGENZIA DI VIAGGI IN BANCAROTTA AVEVA CHIESTO AL GOVERNO BRITANNICO UNA SOVVENZIONE DA 150 MILIONI DI STERLINE, MA BORIS JOHNSON HA RIFIUTATO: “SONO UN SACCO DI SOLDI DEI CONTRIBUENTI, AVREBBE CREATO UN RISCHIO MORALE” - ORA SONO SENZA LAVORO 22MILA PERSONE E 600 MILA TURISTI SONO BLOCCATI

1 – THOMAS COOK, L’AGENZIA DI VIAGGI PIU’ ANTICA AL MONDO, È IN BANCAROTTA: 22 MILA PERSONE (9 MILA IN INGHILTERRA) SENZA UN LAVORO E 600 MILA TURISTI BLOCCATI - LONDRA HA AVVIATO L’“OPERAZIONE MATTERHORN”, LA MAGGIORE OPERAZIONE DI RIMPATRIO IN TEMPO DI PACE, PER RIPORTARE INDIETRO 165 MILA CONNAZIONALI - CHE I GIOCHI FOSSERO FINITI LO SI ERA CAPITO DA TRE SEGNALI...

2 – BORIS JOHNSON HA RIFIUTATO 150 MILIONI DI STERLINE PER SALVARE THOMAS COOK DAL FALLIMENTO: “UN RISCHIO MORALE”

Alice Mattei per “Business Insider Italia” - https://it.businessinsider.com/la-compagnia-aerea-thomas-cook-dichiara-il-fallimento-dopo-178-anni-a-terra-circa-150-mila-passeggeri-e-centinaia-di-voli-cancellati/

Niente più Thomas Cook nei cieli del mondo. La compagnia aerea, che volava soprattutto tra l’Europa settentrionale e gli Stati Uniti ha “cessato il commercio con effetto immediato”. Un fallimento dalle gravi conseguenze sia per i 150 mila passeggeri cui è stato cancellato il volo, sia per i circa 22.000 dipendenti, 9.000 dei quali nel Regno Unito.

boris johnson prende un te con lo staff dell'nhs

La compagnia era uno dei marchi turistici più conosciuti al mondo, oltre che uno dei più antichi, visto che era stata fondata nel 1841 nel Leicestershire dal produttore di mobili Thomas Cook.

“È assolutamente vero che è stata presentata una richiesta al governo per una sovvenzione di circa £ 150 milioni“, ha detto Boris Johnson ai giornalisti durante un volo per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Chiaramente, si tratta di un sacco di soldi dei contribuenti e crea, come apprezzeranno le persone, un rischio morale in caso di future difficoltà commerciali che le aziende devono affrontare.” Ha detto che i dirigenti dell’azienda devono essere ritenuti responsabili del crollo dell’azienda. “Uno è spinto a riflettere sul fatto che gli amministratori di queste società siano adeguatamente incentivati a risolvere tali problemi”, ha affermato.

