ALTA AS-TENSIONE IN MEDIOBANCA - DEL VECCHIO SCAVALCA BOLLORÉ E DIVENTA SECONDO AZIONISTA IN MEDIOBANCA, E IL SUO PRIMO ATTO È OSTILE, MA SENZA CONSEGUENZE: L'ASTENSIONE SULL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO I MANAGER (NAGEL IN TESTA) CHE HANNO DETTO ''NO'' ALL'OPERAZIONE IEO. QUELLA CHE VOLEVA REALIZZARE IL BOSS DI LUXOTTICA E CHE INVECE L'HA SPINTO A METTERE QUEI SOLDI IN PIAZZETTA CUCCIA PER COMANDARE...