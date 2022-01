FARE GLI SCHIZZINOSI CON IL NUCLEARE CI COSTA CARO - LA COMMISSIONE EUROPEA HA INSERITO L’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL’ATOMO TRA LE FONTI GREEN, INSIEME AL GAS, RIAPRENDO IL DIBATTITO. IL REFERENDUM DEL 2011 HA MESSO UNA PIETRA TOMBALE SUL NUCLEARE MADE IN ITALY, CHE POTREBBE RISOLVERE I NOSTRI PROBLEMI DI SQUILIBRIO ENERGETICO, IN UN MOMENTO IN CUI LE FAMIGLIE FANNO I CONTI CON IL CARO-BOLLETTE – INTANTO IL GOVERNO TEDESCO (DOVE CI SONO I VERDI) SI INCAZZA CON L’UE: “POSIZIONE UNANIME NELLA MAGGIORANZA. IL NUCLEARE È PERICOLOSO E NON SOSTENIBILE”