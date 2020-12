RECOVERY O TERAPIA INTENSIVA? - LA VERA DOMANDA SUL “NEXT GENERATION EU” NON È TANTO SE I SOLDI ARRIVERANNO, MA SE IL NOSTRO DISGRAZIATO PAESE CON LA SUA BUROCRAZIA CACIO E PEPE RIUSCIRÀ A SPENDERLI - ENTRO IL 2023 DOVREMO STANZIARE 135 MILIARDI: IL TUTTO PRATICAMENTE DETTATO DA BRUXELLES, CHE DOVRÀ APPROVARE I PIANI PER IL RESTANTE 30 (ALTRO CHE MES SANITARIO, ECCOLE LE CONDIZIONALITÀ). PER FARE UN PARAGONE: NEGLI ULTIMI SETTE ANNI L’ITALIA HA SPESO SOLO 16 DEI 40 MILIARDI DI FONDI STRUTTURALI…

Estratto dell’articolo di Tito Boeri e Roberto Perotti per “la Repubblica”

conte ursula

(…) L' Italia ha "scoperto" un tesoretto di 85 miliardi di regali e 124 miliardi di prestiti agevolati da spendere in pochi anni. (…) Ma l' instabilità politica e gli scontri di potere scatenati dal Recovery Fund sono sotto gli occhi di tutti in questi giorni.

CONTE E MERKEL

Questo è solo un assaggio. Con il Recovery Fund si sta scherzando con il fuoco, perché tutti sanno che il re è nudo, ma nessuno ha il coraggio di rovinare la festa: si sta dimenticando la nozione di "capacità di spesa". Apprezziamo l' entusiasmo e il lavoro oscuro ma prezioso di chi si sta adoperando per programmare i fondi del Recovery Fund.

Ma la realtà è che per qualsiasi organizzazione, anche la più preparata, c' è un limite insormontabile alle risorse addizionali che è in grado di spendere velocemente e produttivamente. In tanti hanno ricordato che negli ultimi sette anni siamo riusciti a spendere solo 16 dei 40 miliardi dei fondi strutturali.

GIUSEPPE CONTE IN UN MOMENTO DI PAUSA DURANTE LE TRATTATIVE SUL RECOVERY FUND

E in tanti rispondono, come sempre in questi casi: «ma questa volta sarà diverso». In realtà, sarà più difficile, per due motivi. Il primo è che si tratta di cifre mai viste prima. Entro il 2023 l' Italia dovrà stanziare 135 miliardi (il 70 percento del totale, 45 miliardi all' anno in media) e farsi approvare i progetti per il restante 30 percento.

Una bella differenza rispetto ai 16 miliardi (due miliardi all' anno) dei fondi strutturali, che erano previsti e programmabili con anni di anticipo da strutture ben sperimentate (in teoria) a livello nazionale e regionale. Si dirà che quest' anno la spesa pubblica è aumentata di quasi 100 miliardi per fronteggiare la pandemia, quindi perché preoccuparsi della capacità di spesa?

giuseppe conte meme by osho

Ma qui interviene il secondo motivo di difficoltà. La spesa di quest' anno (ristori, bonus e Cassa Integrazione) consiste in trasferimenti. Per attuarli, basta un pezzo di carta e la firma dei ministri competenti, e anche una macchina amministrativa farraginosa come la nostra riesce prima o poi (più poi che prima in verità) ad erogarli.

GIUSEPPE CONTE MEME

Il Recovery Fund è molto diverso. Dati i vincoli di destinazione (ambiente, digitale e infrastrutture), l' Europa chiede di spenderli quasi interamente in acquisti di beni e servizi. Ma al contrario di un trasferimento, la spesa per beni e servizi richiede un progetto specifico.

GIUSEPPE CONTE PAOLO GENTILONI ROBERTO GUALTIERI

(…) Si prenda la digitalizzazione. La Ue ci impone di stanziare 50 miliardi in tre anni su questo tema, ma nessuno mai fino ad oggi in Italia aveva pensato a spendere una cifra così enorme in così poco tempo. Un conto è immaginare una ingenua utopia di un mondo in cui tutti hanno accesso a tutto dal loro computer o cellulare, un altro è inventarsi in pochi mesi migliaia di progetti specifici che sommino a 50 miliardi.

(…) Lo stesso vale per i 40 miliardi per isolare termicamente ospedali, tribunali, scuole, edifici pubblici e privati, e così via per quasi tutto il piano nazionale per il Recovery Fund.

Indire una gara non è banale.

GIUSEPPE CONTE DPCM MODE BY CARLI

(…) Il Recovery Fund consisterà in migliaia e migliaia di progetti, ognuno con la sua gara, alcune a livello centrale, ma una parte considerevole a livello locale, e in parte su materie in cui molte amministrazioni locali sono all' anno zero: quante delle 30.000 stazioni appaltanti oggi esistenti in Italia sono in grado di indire e gestire gare adeguate nel campo della digitalizzazione?

La Commissione chiede che i piani dedichino particolare attenzione ai problemi attuativi. Ma nelle cinque pagine del nostro piano dedicate all' attuazione l' unico passaggio rilevante è spiegare perché il Ministero degli Affari Esteri è coinvolto nella cabina di regia (siamo l' unico paese a mettere di mezzo la diplomazia). La parola "appalti" compare una sola volta nell' intero documento.

giuseppe conte vincenzo amendola

Peccato, perché riuscire a ridurre il numero di stazioni appaltanti sarebbe una vera riforma della pubblica amministrazione che aumenterebbe per sempre la nostra capacità di fare investimenti pubblici. E servirà anche per far fronte alle spese di manutenzione delle opere realizzate con il Recovery Fund, che assorbiranno diversi miliardi all' anno.

SANCHEZ CONTE RUTTE ALLA DISCUSSIONE SUL RECOVERY FUND

GIUSEPPE CONTE URSULA VON DER LEYEN meme giuseppe conte 2 giuseppe conte luigi di maio enzo amendola giuseppe conte come mastrota - meme leghista MEME SUL RITARDO DI CONTE LA CHIUSURA DEI RISTORANTI BY GIUSEPPE CONTE IL DPCM DI CONTE - MEME meme giuseppe conte 1 MEME SU GIUSEPPE CONTE

VERTICE EUROPEO CONTE MERKEL MACRON SANCHEZ VON DER LEYEN