30 nov 2022 10:48

NELLA RETE DI GIORGIA – IL PROGETTO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTEGRARE LA RETE DI TIM CON OPEN FIBER È ORMAI ARCHIVIATO. OGGI È SCADUTO IL TERMINE PER PRESENTARE L'OFFERTA – ORA CDP SI DICE PRONTA “A PARTECIPARE AL TAVOLO DI LAVORO” ANNUNCIATO DAL GOVERNO PER TROVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE UNA SOLUZIONE SULLA RETE UNICA (OVVERO UNA DIFFICILE NAZIONALIZZAZIONE...)