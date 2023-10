RETE DI VENDETTA – SINDACATI E PICCOLI AZIONISTI SALGONO SULLE BARRICATE E CHIEDONO LUMI SULL’OFFERTA DI KKR SULLA RETE DI TIM: I PRIMI TEMONO PER IL FUTURO DEI 20MILA ADDETTI DELLA SOCIETÀ DEI SERVIZI. GLI ALTRI, RIUNITI IN “FEDERSOLIDALI” HANNO PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA CONSOB PER IL CROLLO DEL TITOLO DI LUNEDÌ SCORSO, E PARLA DI “OMISSIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIALI E FUGA DI NOTIZIE” – A NOVEMBRE SI DECIDE, MA COME? ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA, COME CHIEDE VIVENDI?

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

pietro labriola a Italian Tech Week

Dopo la reazioni a caldo del mercato, Tim recupera terreno in Borsa […] in attesa che il Consiglio di amministrazione - preallertato in via straordinaria per gli inizi di novembre - si riunisca per deliberare sull’offerta vincolante di Kkr per la rete fissa.

In proposito Tim dovrebbe riunire un primo cda a inizio novembre per istruire l’offerta nelle sue varie componenti. E a seguire un secondo per votarla e decidere se sia il caso di sottoporla al vaglio un’assemblea consultiva […] o straordinaria come sostengono i legali del primo socio Vivendi […].

henry kravis

Secondo fonti finanziarie, il cda potrebbe convocare quindi un assemblea consultiva per chiedere il parere degli azionisti entro il 20 dicembre, data fissata da Kkr come termine per la nuova offerta sui cavi sottomarini di Sparkle e per una possibile estensione dell’offerta vincolante (che al momento resta valida fino all’8 novembre).

Kkr vuole chiudere presto la partita […]. Ma il fondo Usa […] non è l’unico a reclamare certezze. I sindacati ieri sono tornati a chiedere chiarezza sui posti di lavoro sia da parte all’azienda, sia da parte del Mef. […] E anche i piccoli azionisti di FederSolidAli si sono mossi, presentando un esposto alla Consob, perché lunedì il titolo è crollato. A loro parere, «l’omissione di comunicazioni ufficiali da un lato e la fuga incontrollata di notizie dall’altro » hanno mandato a tappeto le quotazioni di Tim.

GIANCARLO GIORGETTI

L’associazione […] ha quindi chiesto sia a Tim sia a Kkr di esplicitare i termini dell’offerta per la rete e di quella - non vincolante per Sparkle. L’offerta vincolante di Kkr per la rete sarebbe di poco inferiore a 20 miliardi, mente la valutazione su Sparkle di circa 6-700milioni: quasi la metà rispetto alla prima proposta del fondo Usa a febbraio. […]