NON SI MUORE PIÙ DI VIRUS, ORA SI INIZIA A CREPARE DI TASSE - VIDEO: QUANTO VALE L'IRAP CANCELLATA PER UNA MEDIA IMPRESA? 20MILA EURO SU 370MILA DA PAGARE NELLE PROSSIME SETTIMANE. UNA GOCCIA IN MEZZO A UN MARE CHE RISCHIA DI AFFOGARE MIGLIAIA DI AZIENDE - IL GOVERNO HA PERMESSO LO SLITTAMENTO DI TRE MESI DI TASSE PER 22 MILIARDI, MA CHI NON HA I SOLDI OGGI NON LI AVRÀ NEANCHE A SETTEMBRE. E IN QUEL MOMENTO…