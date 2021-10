“SIAMO IN DITTATURA” – IL PRESIDENTE DELLA CONSOB PAOLO SAVONA NE HA COMBINATA UN'ALTRA DELLE SUE: IN UN INTERVENTO SULLA POPOLARE DI SONDRIO TIRA IN BALLO LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA, ARRIVANDO A SOSTENERE CHE "STIAMO VIVENDO IN DITTATURA” – IL SUO PARERE PRIVATO, RICHIESTO DAL COMITATO PER L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELL’ISTITUTO, È FINITO ONLINE. CREANDO NON POCA AGITAZIONE ALL’INTERNO DELL’AUTORITÀ (DOVE DA MESI CRESCONO I MALUMORI CONTRO SAVONA)