RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DAL GRUPPO GAVIO: “CARO DAGO, DESIDERO RASSICURARTI SULLO STATO DELLA NOSTRA RETE AUTOSTRADALE SU CUI DA SEMPRE INVESTIAMO CON INGENTI PIANI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE” – “QUANTO ALL’INDISCREZIONE SU UNA PRESUNTA RICONSIDERAZIONE DA PARTE DI ARDIAN NEL GRUPPO, DESIDERO ASSICURARTI CHE I RAPPORTI CONTINUANO AD ESSER MOLTO COSTRUTTIVI…”

ALBERTO RUBEGNI

1 – LE AUTOSTRADE ITALIANE SONO DIVENTATE SDRUCCIOLEVOLI. SE I BENETTON PIANGONO, I GAVIO NON RIDONO - PARE CHE IL FONDO ARDIAN, CHE HA INVESTITO IN MODO MASSICCIO NEL CONCESSIONARIO ITALIANO, STIA RICONSIDERANDO LE SUE PROSPETTIVE, ALLA LUCE DEI DANNI SUBITI ANCHE DALLA RETE GUIDATA DA RUBEGNI (23 GENNAIO 2020)

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/autostrade-italiane-sono-diventate-sdrucciolevoli-se-benetton-224966.htm

2 – OCCHIO A FARSI BELLI, IL KARMA È SEMPRE IN AGGUATO - 5 GIORNI PRIMA DEL CROLLO DEL VIADOTTO, IL GRUPPO GAVIO SI BEAVA DEGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA SULLA TORINO-SAVONA, E MANDAVA ANCHE FRECCIATONE CONTRO LA RIVALE ATLANTIA (25 NOVEMBRE 2019)

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/occhio-farsi-belli-karma-sempre-agguato-giorni-prima-219971.htm

PRECISAZIONE DEL GRUPPO GAVIO

Beniamino Gavio

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

alcune brevi precisazioni al tuo articolo dal titolo “Se i Benetton piangono, i Gavio non ridono”. Quanto al viadotto sull’autostrada Torino-Savona, è inequivocabile, come risulta da Relazioni della Protezione Civile e dalle stesse immagini, come esso sia stato investito lo scorso 24 novembre da una frana “con un volume di oltre 15.000 3”, la cui “massa ha acquisito notevoli velocità ed ha impattato con grande energia le pile del viadotto Madonna del Monte”.

viadotto a6 torino savona

Il fenomeno franoso si è verificato “a una quota di circa 100 metri più elevata rispetto a quella del fondovalle” da un bacino sovrastante l’autostrada, in un’area non di proprietà della concessionaria. Inoltre “la cartografia ufficiale di riferimento prodotta dall’Autorità di bacino regionale non indica evidenze di dissesti noti all’interno del bacino; la suscettività al dissesto è classificata come bassa; la carta del rischio geomorfologico denota un livello localmente lieve o moderato”. Nessun deficit di manutenzione e tantomeno di investimenti; anzi.

viadotto a6 torino savona

Peraltro, ti segnalo che subito dopo che l’area lo scorso 13 dicembre è stata resa disponibile dalle Autorità, i tecnici di Autostrada dei Fiori si sono attivati nel progetto di ricostruzione del ponte, di cui in questi giorni si è varato il nuovo impalcato, che sarà ultimato per la fine del mese di febbraio.

Desidero, quindi, rassicurarti sullo stato della nostra rete autostradale su cui da sempre investiamo con ingenti piani di manutenzione e realizzazione di nuove opere con un approccio di tipo industriale. E’ di questi giorni, peraltro, come riportato da diversi quotidiani, il positivo esito delle ispezioni condotte dal MIT sulle nostre autostrade in Liguria e Piemonte.

beniamino gavio SAVONA - IL CROLLO DEL VIADOTTO SULLA A6 PONTE

Quanto all’indiscrezione su una presunta riconsiderazione da parte di Ardian nel Gruppo, desidero assicurarti che i rapporti continuano ad esser molto costruttivi così come sono molto elevate le nostre attese da tale collaborazione di lungo termine. Mettiamo nelle relazioni con i nostri partner la stessa attenzione che mettiamo nella cura e nello sviluppo delle infrastrutture che gestiamo, perché disciplina e correttezza quelle sì che sono il nostro “karma”.

AUTOSTRADE GRUPPO SIAS GAVIO

SAVONA - IL CROLLO DEL VIADOTTO SULLA A6

In conclusione, per tornare al titolo iniziale, di certo noi non ridiamo, non solo perché sono seri i fatti di cui si parla ma perché in generale prendiamo con grande serietà il nostro ruolo di concessionario pubblico, che nella nostra visione industriale significa innalzare in continuo il livello di sicurezza delle infrastrutture.

viadotto a6 torino savona

SAVONA - IL CROLLO DEL VIADOTTO SULLA A6