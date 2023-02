SE NON PUOI BATTERLI, UNISCITI A LORO – PALAZZO CHIGI STA TRATTANDO CON KKR PER ESPLORARE L’IPOTESI DI UN’OFFERTA CONGIUNTA CON IL FONDO AMERICANO. CHE NEL FRATTEMPO PRENDE TEMPO E PROROGA L’OFFERTA PER LA RETE FINO AL 24 MARZO – L’IDEA È DI LASCIAR FUORI, ALMENO IN UN PRIMO MOMENTO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER EVITARE GUAI CON L’ANTITRUST. MA C’È SEMPRE IL SOLITO OSTACOLO: VIVENDI, CHE CHIEDE 30 MILIARDI PER LA RETE, CONTRO I 20 DELL’OFFERTA DI KKR