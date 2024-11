L’AMICO XI RISCHIA DI TRASFORMARSI NEL PEGGIOR NEMICO DI PUTIN – LA CINA È DIVENTATA IL PIÙ IMPORTANTE PARTNER COMMERCIALE DELLA RUSSIA E FORNISCE IL 90% DELLA MICROELETTRONICA, UTILIZZATA IN DRONI E MISSILI – “THE ECONOMIST”: “IL SOSTEGNO DI PECHINO NON È GRATIS. MOSCA DEVE TENERE D'OCCHIO IL VALORE DELLA SUA VALUTA IN TERMINI DI YUAN, AI MINIMI DALL'INIZIO DELLA GUERRA. LA NECESSITÀ DI MANTENERE IL VALORE DEL RUBLO PER PAGARE LE IMPORTAZIONI CRUCIALI È UNA VULNERABILITÀ PER PUTIN…”

Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

xi jinping vladimir putin - vertice brics a Kazan

La maggior parte delle banche centrali sta tagliando i tassi di interesse. Non quelle russe. Il mese scorso i responsabili politici hanno alzato i tassi al 21%, un massimo da due decenni; i mercati si aspettano che raggiungano il 23% entro la fine dell'anno. Il cambiamento è tanto più insolito in quanto si verifica in un periodo di guerra, quando i banchieri centrali sono normalmente restii a soffocare l'attività economica.

L'economia russa ha confuso gli analisti da quando il Paese ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. Nonostante si trovi ad affrontare uno dei regimi sanzionatori più severi della storia moderna, ha registrato l'espansione più rapida in oltre un decennio.

L'anno scorso la Russia ha registrato una crescita del 3,6% e si prevede che quest'anno manterrà questo ritmo. Tuttavia, più che una dimostrazione di forza, la decisione della banca centrale di alzare i tassi di interesse è un avvertimento dei problemi che verranno.

vladimir putin con i soldati russi

Le uscite del governo sono sempre più difficili da sostenere. Il bilancio della Russia, presentato a settembre, comprendeva un piano per aumentare le spese per la difesa di un quarto l'anno prossimo. Nel complesso, le spese annuali per la difesa e la sicurezza - una voce di bilancio separata che copre i servizi di intelligence - dovrebbero salire a 17 trilioni di rubli (170 miliardi di dollari), un importo che rappresenta oltre il 40% di tutta la spesa pubblica o l'8% del PIL russo. La spesa per la difesa da sola sarà pari al 6% del reddito nazionale russo, la più alta dai tempi della guerra fredda.

VLADIMIR PUTIN DONALD TRUMP XI JINPING - MATRIOSKE

Si tratta di una cifra elevata, ma non insolita per un Paese in guerra. La spesa per la difesa americana, ad esempio, era pari all'8-10% del PIL durante la guerra del Vietnam. Durante la seconda guerra mondiale le grandi potenze hanno destinato il 40-60% della loro produzione economica totale a scopi militari.

La differenza cruciale si trova nella politica monetaria. I politici britannici all'inizio degli anni '40 si sforzarono, e per lo più riuscirono, a combattere quella che definirono “una guerra del 3%”, mantenendo i tassi di interesse vicino a quel livello.

La Federal Reserve americana mantenne i tassi al 2,5% durante lo stesso conflitto. L'abbassamento dei costi di finanziamento ha contribuito a mantenere gli ampi disavanzi a portata di mano. In Russia, invece, il rendimento del debito sovrano decennale è passato da circa il 6% prima della guerra al 16%.

[…]

VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI

E c'è un'altra ragione per cui il Paese è stato costretto a inasprire la politica monetaria. Per la maggior parte della seconda guerra mondiale né la Gran Bretagna né l'America hanno dovuto preoccuparsi particolarmente del valore esterno della loro valuta. Il dollaro ha beneficiato del fatto di essere visto come un bene rifugio, mentre il programma americano “Lend Lease” ha fornito alla Gran Bretagna sia equipaggiamenti militari che risorse come petrolio e cibo, praticamente gratis.

Se la Gran Bretagna non avesse avuto un alleato con le tasche profonde e la capacità industriale dell'America, disposto e in grado di fornire due terzi delle sue importazioni, la caduta del valore della sterlina sarebbe diventata un problema militare.

VLADIMIR PUTIN AL CLUB VALDAI

La difficoltà di Putin è che non ha un alleato di questo tipo. La Cina è diventata il più importante partner commerciale della Russia, fornendo un terzo di tutte le importazioni e oltre il 90% della microelettronica, utilizzata in droni, missili e carri armati. Tuttavia, questo sostegno non viene offerto gratuitamente.

I funzionari russi devono quindi tenere d'occhio il valore della loro valuta in termini di yuan; quest'anno è sceso del 10%, sfiorando il minimo dall'inizio della guerra. La Russia, a differenza degli alleati nella seconda guerra mondiale, deve affrontare una vulnerabilità esterna. È questo, più che l'inflazione, ad aver spinto i tassi di interesse a livelli record.

[…]

XI JINPING VLADIMIR PUTIN DONALD TRUMP - ILLUSTRAZIONE THE NEW YORK TIMES

Tuttavia, vi sono segnali che indicano che tali programmi stanno diventando inaccessibili. Il 1° luglio è terminato un programma di sovvenzioni per i mutui, che consentiva di contrarre prestiti a un costo di appena l'8% quando i tassi ufficiali erano molto più alti. I volumi dei mutui si sono dimezzati nel mese successivo.

I fallimenti aziendali sono aumentati del 20% quest'anno. L'Unione Russa degli Industriali e degli Imprenditori, un organismo di categoria, ritiene che i piani di investimento per il prossimo anno siano stati sospesi a causa dei pesanti costi di finanziamento.

L'aumento dei tassi di interesse frenerà la spesa delle imprese e dei consumatori. Il FMI prevede che la crescita economica russa rallenti bruscamente all'1,3% l'anno prossimo. Anche la VEB, la banca statale per lo sviluppo, ha ridotto le sue stime di crescita al 2%.

VLADIMIR PUTIN

La combinazione di minori investimenti e di manodopera persa al fronte sta avendo un impatto negativo. La necessità di mantenere il valore del rublo per pagare le importazioni cruciali è una vulnerabilità per Putin, che potrebbe presto compromettere la sua capacità di combattere. Forse spera che Donald Trump mantenga la promessa di porre fine al conflitto. Una guerra al 3% è una cosa, una guerra al 21% è un'altra.

VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI