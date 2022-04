4 apr 2022 17:19

C’È CRISI PER TUTTI, NON PER I “MAGNAGER” - STIPENDI DA RECORD PER I CEO DELLE GRANDI AZIENDE AMERICANE: DAVID ZASLAV DI DISCOVERY GUADAGNA 247 MILIONI DI DOLLARI - SEGUE ANDY JASSY DI AMAZON CHE HA GUADAGNATO 212,7 MILIONI DI DOLLARI NEL 2021. TRA I PIÙ PAGATI ANCHE PAT GELSINGER CON 178,6 MILIONI GARANTITI ALL’ANNO DAL COLOSSO DEI CHIP INTEL - IN ITALIA LA REMUNERAZIONE MEDIA DEI CEO SI ATTESTA A POCO MENO DI 2 MILIONI DI EURO…