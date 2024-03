C’ERANO UNA VOLTA I VOLI LOW COST – CATTIVE NOTIZIE PER I VIAGGIATORI: I PREZZI DEI BIGLIETTI AEREI SONO AUMENTATI VERTIGINOSAMENTE, NONOSTANTE IL CALO DEI COSTI DI GESTIONE E DEL PREZZO DEL CARBURANTE – LE COMPAGNIE AEREE SONO PASSATE ALL’INCASSO: RYANAIR, NEL 2023, HA TOTALIZZATO 1,31 MILIARDI DI PROFITTI. IL MARGINE OPERATIVO DI VUELING NEL 2023 È STATO DEL 12,4% (CONTRO IL 9,8% DEL 2019) - PER LA TRATTA ROMA-MADRID, CON SCALO A LONDRA, SI ARRIVA A PAGARE FINO A 450 EURO – I RINCARI (DEL 139%) DURANTE LE FESTIVITA’

Estratto dell’articolo di Giacomo Andreoli per “Il Messaggero”

PREZZO IN AUMENTO DEI VOLI LOW COST

Addio, o quasi, ai voli low cost. I prezzi dei biglietti aerei sono alle stelle non solo a Pasqua o tra il 25 aprile e il 1° maggio, ma anche fuori stagione e in mezzo alla settimana. Tra aprile e giugno, senza giorni festivi o feriali, secondo le rilevazioni fatte per Il Messaggero da Federconsumatori e Assoutenti, volare da Roma e Milano verso le capitali europee o il Sud Italia con le varie Ryanair, Vueling e Wizz Air costa fino a 170 euro tra andata e ritorno.

Con un picco curioso: senza voli diretti di easyJet in Spagna, per la tratta Roma-Madrid, con scalo a Londra, si pagano 450 euro. Nonostante il calo dei costi di gestione e del prezzo del carburante (anche del 45% in meno in alcuni periodi del 2023 rispetto al 2022), con le scorte comprate a costi elevati oramai esaurite, i prezzi dei biglietti non scendono, o non lo fanno abbastanza.

costi nascosti voli low cost

E delle vecchie offerte a 9,99 euro a tratta che si trovavano prima della pandemia non c'è più alcuna traccia. Ora si parte da almeno 30 euro e a quel prezzo le mete sono quasi sempre le stesse (per lo più Albania, Croazia, Malta e, in alcuni casi, Spagna, Puglia e Sicilia).

Tra Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio, tranne alcuni casi, ci sono aumenti o quantomeno prezzi ancora molto alti, spinti anche dagli algoritmi per la determinazione dei costi a seconda di dove, come e quando si prenota. Nella prima festività, in particolare, tra tutte le compagnie (compresa Ita Airways), si arriva a pagare anche 200-300 euro di biglietto. I costi sono in media del 139% più alti per andare da Roma a Brindisi e del 93% più elevati per volare da Milano a Catania.

fregature voli low cost

Guardando poi ai voli verso le capitali europee fuori stagione, dal 18 al 21 aprile viaggiare da Roma a Parigi andata e ritorno con Ryanair costa 150 euro. La tratta Milano-Madrid (solo andata), costa invece 67 euro il 5 maggio con WizzAir, mentre il volo Milano-Berlino solo andata con Ryanair il 12 maggio arriva a 142 euro.

Togliendo anche sabati e domeniche, si trova che dal 20 al 23 maggio (lunedì-giovedì) il viaggio Milano-Londra andata e ritorno con le low cost costa in media 164 euro. Roma-Berlino arriva invece a 171. E ancora: dal 10 al 13 giugno (ancora lunedì-giovedì) la tratta Roma-Parigi viene in media 114 euro. E pensare che in tutto il 2022, feste e weekend inclusi, ma anche con l'inflazione e il prezzo dei carburanti alle stelle, la media dei biglietti dei voli internazionali era di 118 euro, salita a 146 nel 2023.

biglietti aerei

Non va meglio per i voli nazionali: dal 20 al 23 maggio Milano-Palermo andata e ritorno con le low cost costa in media 84 euro, mentre dal 10 al 13 giugno per la tratta Milano-Cagliari si arriva a 115 euro. Ancora una volta in linea o addirittura sopra la media dei voli nazionali per l'intero 2022 (89 euro) o 2023 (110 euro). […]

Il mercato del trasporto aereo in Italia ha registrato nel 2023 circa 163 milioni di passeggeri, un record storico. Tuttavia le low cost fanno notare come dopo le perdite e gli esuberi dovuti al Covid, i due maggiori produttori di aerei abbiano avuto qualche problema per alcuni dei loro principali modelli (dai motori degli Airbus A320 ai portelloni di Boeing 737 Max9), riducendo l'offerta (-5% sul 2019. E il prezzo del carburante (che pesa per il 35-40% sui costi totali) è comunque del 50% superiore rispetto al 2019. Infine sono aumentate le addizionali comunali per l'imbarco dei passeggeri.

biglietti aerei 2

Gli ultimi profitti di alcune "low cost", però, sono importanti: Ryanair ha chiuso l'anno finanziario 2022-2023 con un profitti per 1,31 miliardi e prevede altri 1,95 miliardi di utile quest'anno. Le perdite Covid sono quindi più che ripianate, eppure i primi sconti sui biglietti sono arrivati solo dopo che alcune piattaforme di prenotazione hanno escluso i voli della compagnia. Anche WizzAir è in netto recupero: per l'esercizio finanziario che si chiude a fine mese si stimano profitti per 350-450 milioni.

Mentre il margine operativo di Vueling nel 2023 è stato del 12,4% (contro il 9,8% del 2019). «Più che chiedere che le low cost abbassino i prezzi però - ragiona Di Palma - bisogna rivedere il modello di concorrenza europea sui voli, che non ha funzionato del tutto: serve un check, con nuove regole in Ue». […]

generazione low cost 2

consigli per viaggiare low cost