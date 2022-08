I MEME TI ARRICCHISCONO - LA STORIA DI JAKE FREEMAN, STUDENTE AMERICANO CHE È RIUSCITO A GUADAGNARE 110 MILIONI DI EURO IN POCHI MESI VENDENDO LE SUE AZIONI DI "BED BATH & BEYOND" - LA CATENA DI NEGOZI PER LA CASA FA PARTE DEI "MEME STOCK", LE AZIONI CHE GUADAGNANO POPOLARITÀ GRAZIE AI MEME E I SOCIAL - FREEMAN HA VENDUTO QUANDO IL PREZZO HA TOCCATO I 35 DOLLARI PER AZIONE E POCO DOPO LA SOCIETÀ HA COMINCIATO A PERDERE - CERTO, È PIÙ FACILE INCASSARE COSÌ TANTO SE SI PARTE DA UN INVESTIMENTO DI 27,5 MILIONI DI DOLLARI…