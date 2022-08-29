(ANSA) - Sale a 230,4 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi. In crescita di 15,8 punti il renimento annuo italiano che sale al 3,83%, tornando ai livelli dello scorso 14 giugno.
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L’ESTATE È FINITA ANCHE PER LO SPREAD – IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND TEDESCHI TORNA A SALIRE: È ARRIVATO A 230,4 PUNTI BASE. IL RENDIMENTO ANNUO ITALIANO CRESCE DI 15,8 PUNTI AL 3,83%, E TORNA AI LIVELLI DEL 14 GIUGNO…-
(ANSA) - Sale a 230,4 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi. In crescita di 15,8 punti il renimento annuo italiano che sale al 3,83%, tornando ai livelli dello scorso 14 giugno.
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GLI SPECULATORI PREPARANO I POP-CORN! – IL NUOVO ALLARME DEL “FINANCIAL TIMES”: LE SCOMMESSE CONTRO L’EURO SONO AI MASSIMI DA MARZO 2020! – SECONDO IL QUOTIDIANO FINANZIARIO BRITANNICO, TRA CRISI ENERGETICA E TIMORI DI RECESSIONE, GLI AVVOLTOI DELLE BORSE STANNO “SHORTANDO” SULL’EURO, UN MODO PER SCOMMETTERE CHE SCENDERÀ (ANCORA) DI VALORE…
I TEDESCHI SI SENTONO SUL BARATRO E BATTONO UN COLPO – ORMAI ANCHE LA GERMANIA SI È RASSEGNATA E CHIEDE DI SGANCIARE IL COSTO DELL’ELETTRICITÀ DA QUELLO DEL GAS: FINORA, INFATTI, ANCHE L’ENERGIA GENERATA DALLE FONTI RINNOVABILI VENIVA PAGATA ALLO STESSO PREZZO DI QUELLA CHE PROVIENE DAL METANO. UNA FOLLIA, COME HA DETTO IL CANCELLIERE AUSTRIACO NEHAMMER, A CUI OGGI È SEGUITO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA TEDESCO HABECK: “STIAMO LAVORANDO PER TROVARE UN NUOVO MODELLO DI MERCATO”. BRAVI, L’IMPORTANTE È CHE FATE PRESTO…
C'È POCO DA AVERE FED – DA JACKSON HOLE IL PRESIDENTE DELLA FEDERAL RESERVE JEROME POWELL TIRA DRITTO NELLA SUA LOTTA CONTRO L’INFLAZIONE, METTE IN CONTO UNA POSSIBILE RECESSIONE E MANDA K.O. LE BORSE MONDIALI – NUOVO BALZO DEL PREZZO DEL GAS, CHE RAGGUNGE IL PREZZO RECORD DI 339 EURO AL MEGAWATTORA – DURANTE LE CONTRATTAZIONI L'ELETTRICITÀ IN ITALIA HA TOCCATO IL PICCO DI 870 EURO…
I MEME TI ARRICCHISCONO - LA STORIA DI JAKE FREEMAN, STUDENTE AMERICANO CHE È RIUSCITO A GUADAGNARE 110 MILIONI DI EURO IN POCHI MESI VENDENDO LE SUE AZIONI DI "BED BATH & BEYOND" - LA CATENA DI NEGOZI PER LA CASA FA PARTE DEI "MEME STOCK", LE AZIONI CHE GUADAGNANO POPOLARITÀ GRAZIE AI MEME E I SOCIAL - FREEMAN HA VENDUTO QUANDO IL PREZZO HA TOCCATO I 35 DOLLARI PER AZIONE E POCO DOPO LA SOCIETÀ HA COMINCIATO A PERDERE - CERTO, È PIÙ FACILE INCASSARE COSÌ TANTO SE SI PARTE DA UN INVESTIMENTO DI 27,5 MILIONI DI DOLLARI…
MA CHI DIAVOLO SONO E CHE COSA VOGLIONO QUESTI HEDGE FUND CHE SCOMMETTONO CONTRO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO? – SI TRATTA DI FONDI SPECULATIVI CHE STANNO COMPRANDO ALLO SCOPERTO I NOSTRI TITOLI DI STATO SENZA POSSEDERLI: CIOE’ PRENDONO A PRESTITO I BTP, IMMAGINANDO CHE LE TURBOLENZE IN FUTURO FARANNO AUMENTARE IL RENDIMENTO E LO SPREAD. SE HANNO VISTO GIUSTO, I PREZZI SCENDERANNO E A QUEL PUNTO...