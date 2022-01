L’HI-TECH CHE VERRÀ – A LAS VEGAS IL “CONSUMER ELECTRONICS SHOW”, DOVE VENGONO PRESENTATE TUTTE LE NOVITÀ TECNOLOGICHE PER IL PROSSIMO ANNO – SCHERMI, SMART TV, PROCESSORI E VIDEOGIOCHI, MA ANCHE MOBILITÀ ALTERNATIVA E IL METAVERSO: QUEST’ANNO I PADIGLIONI DEGLI ESPOSITORI SONO PIENI DI NOVITÀ, PRONTI A RIPARTIRE DOPO LO STOP DELL’ANNO SCORSO – ECCO ALCUNE DELLE “NEW ENTRIES” PIÙ INTERESSANTI…

consumer electronics show 2022 15

Marco Lombardo per “il Giornale”

L'alba di una nuova tecnologia è sempre a Las Vegas. Succede ogni anno nei primi giorni di gennaio e dal Consumer Electronics Show si capisce dove andrà il mondo digitale. Quest' anno la scommessa è stata soprattutto tornare in presenza, dopo l'edizione completamente digitale del 2021.

Il CES insomma ha riaperto le porte dei suoi immensi padiglioni e, nonostante le assenze dovute alla situazione di alcuni espositori e addetti ai lavori, in ogni caso è stata una ripartenza. Agevolata anche da una parte virtuale per arrivare a tutti. Ecco dunque i trend visti per il 2022.

consumer electronics show 2022 13

SCHERMI E TV SMART

Una volta alzata la definizione fino all'8K, non resta che perfezionare formati e soprattutto quello che c'è dentro. La Tv è sempre più intelligente e al servizio della casa, con soluzioni come quelle di LG che punta ancor di più sugli Oled allargando la sua gamma. Che ora parte dai 42 pollici della serie C2 fino ai 98 della gamma G2.

lg qned mini led

Oltre a questo si affianca l'espansione della tecnologia QNED Mini Led, con funzionalità smart che variano dal gaming alla smart home, passando per funzioni per gli anziani. Interessante la soluzione Samsung che punta alle generazioni Gen Z e Millennial con Freestyle, un proiettore leggero e portatile. TCL invece punta sui MiniLed portando la frequenza di aggiornamento dei display a 144 Hz, perfetta per esempio per i gamer. E negli schermi più piccoli dei tablet utilizza un interessante display antiriflesso e ad alta risoluzione.

asus rog

A TUTTO VIDEOGIOCO

A proposito di videogame, gli appassionati si dividono tra chi preferisce le stazioni fisse e chi invece vuole portatili super. C'è n'è insomma per ogni gusto, considerato che il settore offre sempre di più titoli che richiedono prestazioni da cinema e grande velocità. In questa pagina segnaliamo i notebook ASUS ROG e la stazione Acer Predator Orion.

triggo 1

Impressionanti da punto di vista del design e delle caratteristiche tecniche. Ovviamente, visto il successo del settore negli stand del CES, c'era da scrivere per un inserto speciale.

MOBILITÀ ALTERNATIVA

Auto elettriche, macchine volanti, veicoli di ogni tipo. È chiaro ormai che il nostro modo di muoversi stia radicalmente cambiando. E dunque ecco soluzioni sempre più alternative. Curiosa quella di Triggo, una start up polacca che ha prodotto un mezzo che è a metà tra un auto e una moto. Grazie a delle ruote che si possono allargare o stringere a seconda del percorso: nel primo caso per avere più stabilità, nel secondo per passare in mezzo al traffico.

consumer electronics show 2022 3

PROCESSORI

Intel ha annunciato in processore H-series di dodicesima generazione per i laptop che fornisce prestazioni maggiori fino al 40%, che nel gaming arriva essere fino al 28% più rapido rispetto al precedente leader di mercato.

Questo nuovo chipset sarà montato su più di oltre 100 dispositivi previsti per il lancio da parte di partner quali Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI e Raze. La collaborazione di Intel si esenderà anche nell'automotive grazie alla partnership con Mobileye per le auto a guida autonoma.

consumer electronics show 2022 4

VERSO E METAVERSO

Ovviamente a Las Vegas si parla anche di metaverso, cercando la formula giusta. E mentre facebook lavora per farla diventare redditizia, altre aziende come Hyundai cercano un senso al mondo virtuale con la Metamobilità, ovvero un sistema per utilizzare i robot come mezzo per connettere mondo reale e virtuale, permettendo alle persone di cambiare e trasformare effettivamente le cose.

Si va verso una realtà ancora forse un po' lontana, così nel frattempo la tecnologia si impegna a soluzioni più terra terra. Per esempio eliminare le zanzare senza usare pesticidi. Davvero una scommessa che merita di essere tentata.

tablet 10s

TCL ll NXTPAPER

10s è un tablet che fa dello schermo il suo punto di forza, con trattamento opaco che difende gli occhi, una penna digitale e il vetro a 10 strati che sembra carta.

consumer electronics show 2022 7 consumer electronics show 2022 5 consumer electronics show 2022 6 consumer electronics show 2022 8 intel h series consumer electronics show 2022 1 consumer electronics show 2022 2 consumer electronics show 2022 9 consumer electronics show 2022 10 consumer electronics show 2022 11 consumer electronics show 2022 12 consumer electronics show 2022 14 triggo 2