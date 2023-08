L’IMPERO DI AURELIONE SI REGGE SUL CALCIO – NEL 2022 L’89% DEI RICAVI DELLA FILMAURO, CASSAFORTE DI DE LAURENTIIS, SI È RETTO SUI PROVENTI DELLA GESTIONE DI NAPOLI E BARI: UN DATO PIÙ BASSO DELL’ANNO PRECEDENTE, MA COMUNQUE ALTISSIMO – IL FATTURATO È CALATO A 194 MILIONI, E A PESARE SONO LE MINORI PLUSVALENZE DELLA SQUADRA AZZURRA. NUMERI CHE CAMBIERANNO NEL PROSSIMO BILANCIO, DOVE SI VEDRANNO GLI EFFETTI DELLO SCUDETTO (E DELLE CESSIONI)

Altro esercizio in rosso per Filmauro, la cassaforte del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, con cui l’industriale [controlla] anche la Ssc Bari. Il bilancio al 30 giugno 2022 della cassaforte dell’imprenditore […] si è chiuso con un rosso di 62,8 milioni, un risultato sostanzialmente simile a quello dell’anno precedente (era di 66 milioni), che si confronta però con la perdita di 34,7 milioni registrata nel 2020.

Il calcio continua ad essere il perno della Filmauro, seppur con un peso leggermente ridimensionato, confermando quindi una tendenza che va ormai avanti da anni. Non a caso, si legge nel bilancio, i ricavi si sono ridotti del 21% a 193,8 milioni di euro, dai 245,2 milioni con cui si era chiuso l’esercizio precedente. E l’effetto è proprio il frutto dei minori incassi arrivati dai due club calcistici.

Come si legge nelle carte, il calo «dei proventi è attribuibile prevalentemente alle minori plusvalenze realizzate dalla partecipata Ssc Napoli (nonostante la cessione di Insigne e Koulibaly, ndr) e Ssc Bari, oltre che dai minori proventi, rinvenienti sempre dalle medesime partecipate, per i diritti Tv». Il calo, come accennato sopra, si è riversato anche sul peso che il business del calcio ha ora sulla Filmauro.

Beninteso, si parla di pochi punti percentuali ma è comunque un dato da registrare: i proventi della gestione calcistica […] pesano ora l’89%, contro il 92% di un anno prima. Il risultato è tutto sommato positivo, ricordando che nel 2013 il calcio rappresentava il 71% dei proventi di gruppo, peso salito fino all’87% nel 2018.

I proventi calcistici, comunque, si sono attestati a 169,19 milioni di euro, segnando un calo del 24%, diminuzione a cui ha fatto da contraltare il +4% segnato dai ricavi cinematografici, che però si attestano a 6,18 milioni […]-

L’attenzione ai costi non è stata quindi sufficiente. Il rigore ha portato una riduzione delle spese di 59 milioni (da 330 milioni del 2021 ai 271 milioni del 2022), merito del taglio di 23 milioni per ingaggi cui si aggiungono i costi per ammortamenti dell’acquisto dei giocatori.

Quanto al patrimonio netto, si è ridotto a 95,9 milioni dai 180 dell’anno precedente, […] mentre i debiti si sono attestati a 316 milioni, ma con una posizione finanziaria netta positiva per 30 milioni. La liquidità è a quota 118 milioni. Le attese, ora, sono tutte per il prossimo bilancio, quello cioè chiuso a giugno 2023 in cui si potranno vedere gli effetti della vittoria dello scudetto.

