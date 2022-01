E’ INIZIATO IL RISIKO DELLE TELECOMUNICAZIONI - MENTRE TIM ABBRACCIA IL NUOVO AD PIETRO LABRIOLA, PROVE DI MATRIMONIO IN VISTA TRA VODAFONE E ILIAD: L’INTESA PORTEREBBE A RICAVI COMBINATI DI QUASI 6 MILIARDI DI EURO. ILIAD FARÀ IL SUO DEBUTTO NELLA BANDA LARGA FISSA IN ITALIA IL 25 GENNAIO. IL NUMERO UNO DI VODAFONE, NICK READ, AVEVA IPOTIZZATO NUOVE MOSSE IN EUROPA, IN PARTICOLARE IN ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO, DOVE "TUTTI I GIOCATORI STANNO SOFFRENDO"

Fabrizio Goria per www.lastampa.it

Matrimonio in vista nel segmento delle telecomunicazioni. Il colosso globale Vodafone e Iliad, una delle realtà più innovative nel settore Tlc, sono in trattative per concludere un accordo in Italia che unirebbe le rispettive attività nel tentativo di porre fine alla concorrenza spietata nella terza economia più grande della zona euro.

A riferirlo sono state fonti vicino al dossier all’agenzia di stampa Reuters. Le discussioni tra le due società sono in corso ed entrambe le parti stanno attivamente studiando modi per concludere un legame delle rispettive attività in Italia, hanno affermato le fonti parlando in condizione di anonimato a Reuters.

Il 2022 si apre con l’annuncio di possibili nozze fra i giganti delle reti telefoniche. Mentre Tim ha abbracciato il nuovo amministratore delegato Pietro Labriola, Vodafone e Iliad studiano le contromosse. Iliad, che farà il suo debutto nella banda larga fissa in Italia il 25 gennaio, sta lavorando con la banca d'investimento Lazard sui suoi piani strategici in Italia, ha detto una delle fonti a Reuters, avvertendo che un accordo non era certo.

In caso di successo, fa notare l’agenzia di stampa anglossassone, l’intesa creerebbe una potenza di telecomunicazioni con una penetrazione del mercato mobile di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro. Attualmente sia Iliad sia Vodafone hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni, così come Lazard.

Oltre all’affare Iliad, Vodafone starebbe analizzando anche altre mosse, sempre in vista di una maggiore concentrazione del settore su scala continentale. Il gruppo guidato da Nick Read ha riaperto il dossier Three Uk, la compagnia telefonica mobile inglese controllata da Ck Hutchinson, dopo il tentativo fallito dello scorso anno. A lanciare la notizia è stata l’agenzia Bloomberg. Lo stesso Read, lo scorso 17 novembre, aveva affermato che il consolidamento è necessario in Europa, in particolare in Italia, Spagna e Portogallo, dove «tutti i giocatori stanno soffrendo». L’impressione è che il risiko sia appena iniziato.

