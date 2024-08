22 ago 2024 17:26

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAMBIERÀ DAVVERO TUTTO – L’UMANITÀ NON HA MAI AFFRONTATO UNA RIVOLUZIONE COME QUESTA: NELLE ECONOMIE AVANZATE, IL 60% DEI POSTI DI LAVORO POTREBBE ESSERE INFLUENZATO DALL’IA. LA METÀ DI QUELLI ESPOSTI POTREBBERO AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ, MA NELL’ALTRA METÀ, I SOFTWARE SARANNO IN GRADO DI SOSTITUIRE GLI ESSERI UMANI. IL CHE POTREBBE ESSERE FANTASTICO, SE TUTTI POTESSIMO PERMETTERCI DI NON LAVORARE PER CAMPARE. MA, OVVIAMENTE, NON È COSÌ… - I "SUPERUMANI" TEORIZZATI DA REID HOFFMANN, FONDATORE DI LINKEDIN