14 ott 2020 12:17

L’IPHONE SI FA IN QUATTRO! – APPLE PRESENTA I NUOVI SMARTPHONE: SI VA DAL MINI CON SCHERMO PICCOLO AL PRO MAX CON QUELLO GIGANTE. SI TORNA ALLA FORMA SQUADRATE DEGLI AMATISSIMI 4 E 5 – IN TUTTI C’È IL 5G E SONO PROTETTI DA UNO SCUDO DI CERAMICA. NELLA CONFEZIONE NON CI SARANNO PIÙ CUFFIETTE E ALIMENTATORE PER IL CARICA BATTERIE (TACCAGNI) E DEBUTTANO GLI ACCESSORI MAGNETICI – LA FOTOCAMERA SCATTERÀ IN FORMATO RAW E PROMETTE DI FARE SFRACELI. I PREZZI SARANNO DI… - VIDEO