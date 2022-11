4 nov 2022 09:05

C’È UN SINDACATO A BERLINO! – LUFTHANSA AUMENTA GLI STIPENDI A QUASI 19MILA ASSISTENTI DI VOLO: LE RETRIBUZIONI PER LE FASCE BASSE CRESCERANNO DEL 17%, PER CHI GUADAGNA DI PIÙ “SOLO” DEL 9%. A CUI VANNO AGGIUNTI 1200 EURO DI BONUS E UNO SCATTO DI 250 EURO A PARTIRE DA GENNAIO - COME MAI TANTA MAGNANIMITÀ? MERITO DEL POTENTE SINDACATO LOCALE UFO, CHE AVEVA MINACCIATO UN MEGA SCIOPERO. I VERTICI DELL’AZIENDA HANNO FATTO IL CONTO: MEGLIO SPENDERE QUALCHE DECINA DI MILIONI PER IL PERSONALE CHE RISCHIARE DI PERDERNE MOLTI DI PIÙ PER IL BLOCCO DEI VOLI…