L’OLANDA CONGELA LA NASCITA DI “MFE”, LA SUPERHOLDING DI MEDIASET, ALMENO FINO ALL’1 SETTEMBRE. A BLOCCARE TUTTO L’UDIENZA, PRESSO LA CORTE DI APPELLO, PER L’IMPUGNATIVA FATTA DA VIVENDI DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO PRESA DAL TRIBUNALE OLANDESE IL 10 FEBBRAIO CHE AVEVA RIGETTATO IL RICORSO FRANCESE - I GIUDICI DI AMSTERDAM AVREBBERO CHIESTO AL BISCIONE DI SOPRASSEDERE…

Rosario Dimito per www.ilmessaggero.it

berlusconi bollore vivendi mediaset

L’Olanda congela la nascita di MFE, la superholding di Mediaset, almeno fino all’1 settembre. Venerdì 24 c’è stata presso la Corte di Appello l’udienza per l’impugnativa fatta da Vivendi della decisione di primo grado presa dal tribunale olandese il 10 febbraio che aveva rigettato il ricorso francese relativo alla fusione di Italia e Spagna nella Superholding dei Paesi Bassi. Senza prendere una decisione definitiva, secondo quanto risulta al Messaggero.it, i giudici di appello di Amsterdam avrebbero chiesto al Biscione di soprassedere su qualunque ulteriore passo in avanti. Questo significa che l’Olanda per il momento prevarrà sulla sentenza di Madrid, sempre lariva alla fusione, che è attesa ormai da un paio di settimane.

piersilvio berlusconi mediaset vivendi

mediaset vivendi 3 mediaset vivendi