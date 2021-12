21 dic 2021 19:40

UN’OTTIMA ANNATA PER IL PROSECCO - PER LE FESTE VERRANNO STAPPATE 316 MILIONI DI BOTTIGLIE DI PROSECCO, UN RECORD PER LE BOLLICINE ITALIANE – MA TUTTO IL 2021 È STATO UN ANNO DA PRIMATO, CON 900 MILIONI DI BOTTIGLIE PRODOTTE E PER LA PRIMA VOLTA I RICAVI CHE SUPERANO I 2.4 MILIARDI DI EURO – ALCUNI DEI FATTORI CHE HANNO CONTRIBUITO AL SUCCESSO SONO LE ESPORTAZIONI DALL’ESTERO, LA CREAZIONE DI MARCHI DA PARTE DI VIP E CELEBRITIES, MA ANCHE…