UN’UBER-QUOTAZIONE – DOMANI È IL GRAN GIORNO DELL’IPO DELL’APP DI RIDE SHARING, LA PIÙ ATTESA DELL’ANNO E UNA DELLE 10 MAGGIORI DELLA STORIA AMERICANA – LA FORCHETTA DI PREZZO VA TRA I 44 E I 50 DOLLARI PER AZIONE, CHE SIGNIFICHEREBBE UNA VALUTAZIONE TRA GLI 80 E I 90 MILIARDI – INTANTO GLI AUTISTI, INSIEME A QUELLI DELLA RIVALE LYFT, SCIOPERANO PER CHIEDERE SALARI PIÙ ALTI E MANDARE UN MESSAGGIO AGLI INVESTITORI…

Un’insolita vigilia di quotazione per Uber. I suoi autisti, insieme a quelli della rivale Lyft, incrociano le braccia negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna e in altri Paesi dal Sud America all’Oceania per chiedere migliori condizioni di lavoro e salari più alti.

L'ora è arrivata

Si tratta di un messaggio agli investitori delle due società che, a fronte delle pesanti perdite delle due società, avrebbero già iniziato il pressing per un taglio dei salari dei conducenti, una sospensione degli incentivi e un’accelerazione sulle auto autonome così da migliorare la sostenibilità dei conti. Ma gli autisti non ci stanno, consapevoli di essere cruciali per il successo delle due aziende: «Gli autisti sono al centro dei nostri servizi, non possiamo avere successo senza di loro» ha scritto Uber nella documentazione per l’initial public offering presentata alla Sec.

Contractor indipendenti e non lavoratori a tempo pieno, i conducenti non ricevono molti benefit, quali l’assicurazione sanitaria, ma soprattutto non hanno nessun controllo sul loro salario perché, nel caso di Uber, è la società a fissare la tariffa della corsa e prendere una commissione sul totale. Pur con differenze fra paese e paese, le rivendicazioni sono simili: l’obiettivo è quello di premere per salari più alti. E la tempistica per protestare e portare l’attenzione sui loro problemi è stata studiata meticolosamente.

Lo sciopero precede la quotazione a Wall Street di Uber, una delle più attese dell’anno e una delle 10 maggiori della storia americana. Lo sbarco in Borsa è previsto domani, mentre oggi verrà definito il dettaglio dell’operazione. La forchetta che si è delineata è per un prezzo di collocamento compreso tra i 44 e i 50 dollari per azione, che valorizzerebbero la società tra gli 80 e i 90 miliardi.

Gli ordini finora ricevuti supererebbero tre volte l’offerta, ma secondo il Wall Street Journal il prezzo sarà alla fine definito a metà della forchetta o nella sua parte bassa. Dopo la quotazione di Lyft, che viaggia ben sotto il prezzo di collocamento, con perdita di circa un quarto del valore, con un rapido spegnimento degli entusiasmi iniziali, prevale nel complesso la prudenza. Uber dovrebbe comunque riuscire a raggiungere l’obiettivo di raccolta di 8 miliardi di dollari, anche se inizialmente parlava di 9 miliardi.

