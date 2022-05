L’UCCELLINO DI TROIA DEI CINESI - PECHINO GUADAGNERÀ DAVVERI ALTRA INFLUENZA, ORA CHE ELON MUSK SI PAPPA TWITTER? DI CERTO, IL FONDATORE DI TESLA FA GROSSI AFFARI CON IL DRAGONE, CHE GLI HA SPIANATO LA STRADA PER UNA MEGAFABBRICA A SHANGHAI NEL 2019. XI JINPING POTRÀ FARE QUELLO CHE GLI RIESCE MEGLIO: RICATTARE! SE TWITTER FARÀ ARRABBIARE IL PARTITO COMUNISTA, GLI INVESTIMENTI DI MUSK POTREBBERO ESSERE MESSI A RISCHIO. LA PROMESSA DI SALVARE LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE FINIRÀ STRITOLATA DAL CAPPIO DI SETA CINESE?

Steven Lee Myers and Paul Mozur per “The New York Times”

Quando Elon Musk ha aperto una fabbrica Tesla a Shanghai nel 2019, il governo cinese lo ha accolto con miliardi di dollari di terreni a buon mercato, prestiti, agevolazioni fiscali e sovvenzioni. "Penso davvero che la Cina sia il futuro", esultò Musk.

La strada di Tesla da allora è stata molto redditizia, con un quarto delle entrate della società nel 2021 provenienti dalla Cina, ma non senza problemi. L'azienda ha dovuto affrontare la rivolta dei consumatori e di regolamentazione su difetti di produzione.

Ma con il suo accordo per rilevare Twitter, i legami di Musk con la Cina stanno per diventare ancora più difficili. Come tutti gli investitori stranieri in Cina, Musk gestisce Tesla secondo il volere delle autorità cinesi, che hanno mostrato la volontà di influenzare o punire le aziende che attraversano alcune “linee rosse” politiche. Anche Apple, l'azienda di maggior valore al mondo, ha ceduto alle richieste cinesi, compresa la censura del suo App Store.

I vasti investimenti del signor Musk in Cina potrebbero essere a rischio se Twitter farà arrabbiare il Partito Comunista, che ha vietato la piattaforma in patria, ma l'ha utilizzata ampiamente per la sua propaganda, spingendo la politica estera di Pechino in tutto il mondo - spesso con informazioni false o fuorvianti.

Allo stesso tempo, la Cina ha ora un investitore simpatizzante, che sta prendendo il controllo di uno dei megafoni più influenti del mondo. Musk non ha detto nulla pubblicamente, per esempio, quando le autorità di Shanghai hanno chiuso l'impianto di Tesla come parte dello sforzo per tenere sotto controllo il nuovo focolaio di Covid-19, nonostante abbia rimproverato i funzionari di Alameda County, in California, per una scelta simile quando la pandemia è iniziata, nel 2020.

"È preoccupante pensare a quello che potrebbe essere un conflitto di interessi in queste situazioni, guardando la disinformazione che potrebbe uscire dalla Cina", ha detto Jessica Maddox, professore associato di tecnologia dei media digitali all'Università dell'Alabama. "Come potrebbe, essendo ora proprietario di questa azienda, gestire tutto questo, dal momento che tutti i suoi investimenti, o la maggior parte di essi, sono legati alla Cina?

Anche Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno dei più grandi rivali di Musk nella tecnologia, nello spazio e ora nei media, è intervenuto - su Twitter - per mettere in discussione la potenziale influenza della Cina sulla piattaforma. "Il governo cinese ha appena guadagnato un po' di influenza sulla piazza?”, ha scritto.

Musk non ha fornito dettagli dei suoi piani per cambiare Twitter, se non la promessa di utilizzarlo come piattaforma per la libertà di parola, vietando i bot e gli account artificiali che popolano la sua base di utenti. Anche questo semplice impegno potrebbe irritare i propagandisti cinesi, che hanno apertamente comprato account falsi e li hanno usati per sminuire le rivendicazioni di violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Non è chiaro se Musk intenda ripristinare gli account o rimuovere le etichette che identificano alcuni degli utenti più importanti di Pechino come funzionari statali.

Quello che è certo è che la Cina riconosce la capacità di Twitter come mezzo per diffondere informazioni. Il governo ha vietato il social network nel 2009, nel bel mezzo dei disordini tra musulmani e cinesi Han a Urumqi, la capitale dello Xinjiang, la regione occidentale dove il governo ha poi iniziato una campagna di detenzione e rieducazione di massa che gli Stati Uniti hanno definito un “genocidio”.

Nonostante il divieto, la Cina ha intensificato i propri sforzi nell’utilizzo della piattaforma per estendere l'influenza del paese all'estero. Queste mosse sono aumentate nel 2019, quando le immagini delle proteste pro-democrazia a Hong Kong si sono diffuse su Internet. I media statali cinesi hanno risposto con tattiche spesso riservate al loro pubblico interno, accusando la Central Intelligence Agency di orchestrare le proteste e trasmettendo ripetutamente video di violenza dei manifestanti, ignorando la brutalità della polizia contro le folle.

Un coro crescente di diplomatici cinesi ha iniziato a riecheggiare il tono duro dei media statali, urlando contro i critici e attaccando apertamente i paesi che offrivano incoraggiamento. Descritti come "Wolf Warriors" dopo un popolare film nazionalista, questi funzionari hanno ricevuto sostegno da una massa torbida di bot. Entro la fine del 2019, Twitter aveva identificato e tolto molti degli account.

Imperterrito, il governo cinese ha raddoppiato i suoi sforzi quando è iniziata la pandemia di coronavirus. Molti dei diplomatici e dei rappresentanti dei media statali hanno usato Twitter per diffondere teorie cospirative, sostenendo che il coronavirus era stato rilasciato da un laboratorio di armi biologiche degli Stati Uniti e mettendo in discussione la sicurezza dei vaccini mRNA.

Da allora, reti di bot che postano a supporto di diplomatici e media statali hanno diffuso video che contestano le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang; sminuendo la scomparsa di Peng Shuai, la tennista professionista cinese che ha accusato un alto funzionario cinese di violenza sessuale; e evidenziando il successo delle Olimpiadi invernali a Pechino quest'anno.

In tutto questo, Twitter ha rilasciato rapporti sulle reti, spesso con l'aiuto di esperti di cybersicurezza che li hanno collegati al governo cinese o al Partito comunista cinese. L'azienda è stata una delle prime ad etichettare gli account sostenuti dal governo, e più recentemente i collegamenti ai media governativi, come "affiliati allo stato cinese".

Anche con la conoscenza delle tecniche della Cina, per Twitter è stato difficile fermare le campagne di informazione del paese, ha detto Darren Linvill, un professore della Clemson University che studia la disinformazione dei social media.

"Non importa se un singolo account o anche migliaia di account vengono sospesi", ha detto in una risposta scritta. "Ne creano altri ad un ritmo stupefacente, e nel momento in cui l'account viene sospeso (spesso molto rapidamente) l'account ha già fatto il suo lavoro".

Come nuovo proprietario di Twitter, Musk potrebbe anche affrontare la pressione cinese su altre questioni. Tra queste non solo le richieste delle autorità di censurare le informazioni online anche al di fuori del Grande Firewall cinese - descrizioni di Taiwan come tutt'altro che una provincia della Cina, per esempio - ma anche gli arresti di utenti di Twitter in Cina.

In Cina, l’offerta di Musk per Twitter ha sollevato il timore che i funzionari del regime avranno ancora più leve per censurare i loro critici. Il noto scrittore Murong Xuecun è stato interrogato per quattro ore dalla polizia nel 2019 per due tweet che aveva pubblicato tre anni prima. Uno mostrava un'immagine chiaramente photoshoppata di Xi Jinping nudo su una palla da demolizione (come Miley Cyrus nel video di Wrecking Ball, ndR). L'altro era una vignetta che mostrava Xi che abbatteva dal cielo le renne di Babbo Natale.

"Penso che il governo cinese sarà felice che Musk abbia comprato Twitter", ha detto il signor Murong, "e nei giorni a venire, il governo userà i suoi affari in Cina per fargli pressione per controllare Twitter e aiutare a censurare coloro che criticano il partito comunista e il governo cinese".

Privatamente, lui e i suoi amici chiamano il trattamento degli utenti di Twitter in Cina la "pulizia completa di Twitter". Il signor Murong ha stimato che la polizia ha interrogato decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di persone sui loro post negli ultimi anni. La campagna punitiva e il crescente numero di funzionari cinesi su Twitter mostrano che il governo si preoccupa profondamente di ciò che viene detto sui social media stranieri, sostiene Murong, che descrive gli sforzi dei funzionari come un tentativo di "portare avanti l'opinione pubblica e le guerre ideologiche" all'estero.

"Questo governo ha fatto molte cose simili e non si fermerà in futuro", ha detto. "Non so come Musk affronterà questa pressione, ma guardando il suo atteggiamento verso la Cina, penso che potrebbe trasformarsi in una grande macchina della censura cinese".

Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, Wang Wenbin, ha provato a spazzare vie le insinuazioni: "Posso dire che siete molto bravi a speculare, ma senza alcuna base", ha risposto a una domanda.

Anche il signor Bezos ha modificato il suo post sulla potenziale influenza della Cina su Twitter per suggerire che il signor Musk potrebbe abilmente trovare un equilibrio. "Musk è estremamente bravo a navigare in questo tipo di complessità", ha scritto.

In ogni caso, un probabile risultato dell'acquisizione di Musk sarà una minore trasparenza. Come società quotata in borsa, Twitter è stata vincolata alla pressione degli azionisti quando le preoccupazioni sulla disinformazione, i bandi degli account e l'applicazione delle regole hanno influenzato il prezzo delle sue azioni.

Questo, a sua volta, ha costretto la piattaforma a spiegare le sue politiche per contrastare le campagne di informazione, come quelle provenienti dalla Cina. Con il signor Musk che progetta il delisting, ci saranno meno pressioni.

"Anche se lo prendo per quello che dice - la sua idea su Twitter come strumento di aspirazione per aiutare a guidare più democratico, riforme pro-democratiche qui e all'estero - ha fondamentalmente creato una “backdoor” per la Cina per entrare e manipolare la stessa piattaforma che lui ha annunciato essere a difesa della libertà di parola", sostiene Angelo Carusone, presidente del gruppo watchdog Media Matters for America.

