GERMANIA COL FRENO A MANO TIRATO – LA PRODUZIONE TEDESCA DI AUTO È AI MINIMI DAL 1996 E PER IL 2020 SI PREVEDE CHE ANCHE IL MERCATO CINESE ABBIA UNA FLESSIONE – È UN CASINO ANCHE PER L’ITALIA, NON SOLO PERCHÉ LA PRODUZIONE È STAGNANTE, MA PER IL SETTORE DELLA COMPONENTISTICA, CHE ESPORTA SOPRATTUTTO AI TEDESCHI – RISCHIO STANGATA DA 33 MILIARDI PER CHI NON RISPETTA I PARAMETRI AMBIENTALI