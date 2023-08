L’UNICA COSA CERTA DEGLI IPHONE 15 È CHE SARANNO ANCORA PIÙ CARI – TUTTA LA GAMMA DEI MELAFONINI SUBIRÀ UN INCREMENTO DEI COSTI, AL PUNTO CHE L’AZIENDA AVREBBE GIÀ RIDOTTO GLI ORDINI AI FORNITORI – L’EVENTO DI PRESENTAZIONE SARÀ IL 12 O IL 13 SETTEMBRE E CIRCOLANO MOLTE IPOTESI: DALL’INTRODUZIONE DI UN MODELLO ULTRA AL PASSAGGIO ALLA PORTA UNIVERSALE USB-C, COME RICHIESTO DA ANNI DALL’UNIONE EUROPEA…

1. IPHONE 15, COME SARÀ: ANTEPRIMA DEL NUOVO SMARTPHONE APPLE

Estratto da www.repubblica.it

possibili modelli di iphone 15 9

L'evento di presentazione sarà il 12 o 13 settembre, ma già circolano molte ipotesi […] sul prossimo smartphone di Apple, l'iPhone 15. Ecco le più interessanti, dalla nuova fotocamera periscopica alla versione in titanio, fino alla capacità del nuovo chip A17 Bionic. E la (molto probabile) introduzione del modello top di gamma iPhone 15 Ultra, con caratteristiche uniche e un pulsante "Action" dedicato a funzioni definibili. […] potrebbe esserci anche un'altra sorpresa: il ritorno dell'iPhone Mini. […]

2. IPHONE 15 A POCHE SETTIMANE DALL'ANNUNCIO: TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO

Estratto dell'articolo di Andrea Zanettin per https://tech.everyeye.it/

Non si conoscono ancora i dettagli ufficiali dell'evento di presentazione di iPhone 15 […], ma tutto fa pensare che settembre sia il mese prescelto per il reveal dei nuovi smartphone della società di Cupertino. I rumor legati al keynote di iPhone 15 per ora indicano come possibile data quella del 13 settembre 2023, ovvero un mercoledì.

possibili modelli di iphone 15 5

[…] Togliamoci subito il dente: la prima questione da affrontare […] riguarda il potenziale aumento di prezzo per iPhone 15. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, infatti, sarebbe proprio tutta la gamma a risultare coinvolta nell'incremento dei costi, cosa che potrebbe influire sulle vendite a livello globale.

Non sembra dunque essere un caso il fatto che il noto analista Ming-Chi Kuo, conosciuto per le sue previsioni relative al mondo Apple, abbia indicato che persino internamente all'azienda di Tim Cook ci sarebbero aspettative ridotte per la serie iPhone 15. Per farla breve, la società di Cupertino avrebbe già di base ordinato un numero di smartphone inferiore rispetto alle precedenti proiezioni […]. […]

possibili modelli di iphone 15 4

[…] la gamma dovrebbe risultare composta come sempre da quattro modelli, ovvero iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra). Tra le novità di maggior spessore dovrebbero esserci l'arrivo della Dynamic Island su tutti i dispositivi (prima confinata alle sole varianti Pro), nonché l'adozione della porta USB Type-C. Secondo i rumor, questa verrà implementata direttamente su tutti i modelli già a partire da questa serie.

Immancabile per il resto il chip A17 Bionic, ma solo per i due flagship: i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, infatti, dovrebbero adottare invece il "vecchio" A16 […]. Si fa poi riferimento alla possibile presenza di un display dai bordi particolarmente ridotti e di un frame in titanio, ma quest'ultimo aspetto dovrebbe riguardare solo i modelli premium.

possibili modelli di iphone 15 6

Dovrebbero esserci anche importanti miglioramenti alla fotocamera […], visto che per la prima volta dovrebbe adottare il cosiddetto obiettivo ibrido, costituito da elementi di materiali diversi, tra cui vetro e plastica, combinati in maniera tale da consentirgli di assorbire più luce.

[…] la novità più "macroscopica" dovrebbe riguardare la perdita dello slider per il silenzioso, che troneggia al di sopra del bilanciare del volume degli iPhone sin dal lontano 2007. Al suo posto un tasto multifunzione personalizzabile: per il momento a essere interessata parrebbe essere solo la variante Pro Max, ma ancora non è detta l'ultima parola. […]

possibili modelli di iphone 15 7 possibili modelli di iphone 15 3 possibili modelli di iphone 15 1 possibili modelli di iphone 15 2 possibili modelli di iphone 15 8