RUBLO RUBACUORI – LA MONETA RUSSA TRACOLLA: IL TASSO DI CAMBIO HA TOCCATO I 120 RUBLI PER UN EURO NEL MERCATO FOREX, PER LA PRIMA VOLTA DAL 22 MARZO 2022 – IL RUBLO È IN CALO ANCHE NEI CONFRONTI DEL DOLLARO – L’ULTIMO ROUND DI SANZIONI CONTRO DECINE DI BANCHE RUSSE (COMPRESA GAZPROMBANK) POTREBBE ESSERE IL COLPO DI GRAZIA ALL’ECONOMIA RUSSA. SAREBBE L’ORA, DOPO QUASI TRE ANNI DI MISURE INUTILI…

Rublo in calo, euro a 120 rubli, 'minimo dal marzo del 2022'

(ANSA) - Il tasso di cambio del rublo russo è in calo e ha toccato i 120 rubli per un euro nel mercato Forex per la prima volta dal 22 marzo 2022. Il rublo è in calo anche nei confronti del dollaro ed è scambiato a 114,5 rubli per un dollaro. Lo riporta la testata online Meduza.

Il rublo russo crolla: l'economia di Putin è in difficoltà

Traduzione da www.newsweek.com

La valuta russa, il rublo, è crollata al suo tasso più basso rispetto al dollaro americano dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, mentre le sanzioni continuano a danneggiare l'economia del Paese.

Dopo due mesi di svalutazione, martedì il rublo è sceso a 107 contro il dollaro per la prima volta dal marzo 2022, subito dopo l'inizio della guerra che ha provocato sanzioni guidate dall'Occidente, l'esodo di aziende dalla Russia e turbolenze finanziarie.

Si prevede che il rublo si indebolisca ulteriormente con l'inizio della stagione delle vacanze invernali, poiché le aziende importano più beni per soddisfare la domanda dei consumatori.

“Il rublo russo si sta indebolendo in modo significativo a causa dell'escalation del conflitto in Ucraina”, ha dichiarato martedì a Newsweek Grzegorz Drózdz, analista di mercato presso Invest.Conotoxia.com. “Le cattive condizioni della valuta indeboliscono il potere d'acquisto del Paese”.

Newsweek ha contattato il Ministero delle Finanze russo per un commento.

La caduta libera segue l'annuncio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il 21 novembre, di sanzioni contro decine di banche russe, che erano state ampiamente utilizzate per i pagamenti internazionali.

Tra queste c'era Gazprombank, che gli Stati Uniti avevano precedentemente evitato per consentire ai Paesi europei di continuare a pagare le forniture di gas russo, come riporta il Financial Times. La perdita di questo canale potrebbe significare un'ulteriore diminuzione delle entrate derivanti dal gas, che è stato l'esportazione più duramente colpita dalla Russia.

Le sanzioni hanno reso più difficile per le imprese russe gestire i pagamenti internazionali e le ultime misure potrebbero peggiorare la bilancia commerciale della Russia, spingendo ulteriormente al ribasso il rublo. Gli acquirenti di gas e petrolio russo dovranno trovare altri modi per effettuare i pagamenti, il che potrebbe richiedere tempo, come riporta il Financial Times.

Questo si aggiunge ai problemi del gigante statale del gas naturale Gazprom, che prima della guerra era la più grande azienda russa per capitalizzazione di mercato, ma che da allora ha registrato perdite record a causa del prosciugamento delle vendite all'estero, in parte dovuto alle sanzioni.

Drózdz ha affermato che il valore più basso del rublo favorirà le esportazioni nazionali, soprattutto perché la Russia è un Paese esportatore con un significativo surplus commerciale.

“Tuttavia, i pacchetti di sanzioni imposti stanno avendo i loro effetti negativi, percepiti dai russi soprattutto sotto forma di alta inflazione”, ha affermato. Il mese scorso l'inflazione è stata dell'8,5%, più del doppio dell'obiettivo della Banca Centrale Russa (CBR).

“La CBR sta cercando di combattere l'inflazione e di difendere il rublo aumentando i tassi di interesse”, ha dichiarato. “Tuttavia, gli alti tassi di interesse sui prestiti in rubli non sono riusciti ad attrarre un'ampia gamma di investitori”.

Nell'ambito dei continui sforzi per smorzare l'inflazione, alimentata dalla carenza di manodopera e dall'elevata spesa governativa per le forze armate, la Banca centrale russa ha aumentato il tasso di interesse di riferimento in ottobre al 21%, un livello superiore a quello di emergenza dell'inizio della guerra.

Gli analisti hanno previsto che il tasso di interesse potrebbe salire ulteriormente quando la Banca Centrale si riunirà a dicembre.

