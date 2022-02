COME SI DICE IN SPAGNOLO: ‘’TIÈ! TE LA PIJI 'NDER CULO!’’? - PER GLI AZIONISTI DEL BANCO SANTANDER C’È UN MAGRO BOTIN. IN UN ANNO IL TITOLO È SALITO DEL 31% MENTRE QUELLO DI UNICREDIT DEL 90%. COSA CHE HA DESTATO NON POCHI GIRAMENTI DI PALLE A CHI OPERA IN BORSA. ORCEL INFATTI ERA SUL PUNTO DI DIVENTARE AD DEL COLOSSO SPAGNOLO, MA LA PADRONA DEL SANTANDER ANA BOTIN HA FATTO UNA INVERSIONE A U E HA LASCIATO DISOCCUPATO IL MANAGER ITALIANO, CHE HA DOVUTO RIPIEGARE SU UNICREDIT…