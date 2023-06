SALUTAME A PATUELLI – LA ROTTURA DI INTESA SANPAOLO CON L’ABI SEGNA UN PUNTO DI NON RITORNO NELL’ASSOCIAZIONISMO SINDACALE. NON A CASO, IL SEGRETARIO GENERALE DELLA FABI, SILEONI, STA TENTANDO IN TUTTI I MODI UNA RICUCITURA – LA DISTANZA TRA MESSINA E ORCEL: L’AD DI UNICREDIT NON È CONTRARIO ALL’AUMENTO DI STIPENDIO DEI BANCARI, MA DIFENDE L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA…

Ha generato qualche imbarazzo tra le altre banche l’apertura del consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, agli aumenti di stipendio dei dipendenti richiesti dai sindacati (“Con 7 miliardi di utili netti non mi metto a negoziare per 400 euro”).

Se la replica a caldo dell’ad di Bper, Piero Montani, è stata in parte ironica (“Vuole che dica una cosa contraria a Carlo Messina?”) e in parte seria (“Sono convinto che il rinnovo del contratto si chiuderà presto e bene” e “l’aspetto economico non è il più importante, al benessere dei lavoratori ci pensiamo anche noi”), il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, è stato più freddo difendendo la sua adesione al Casl-Abi da cui, invece, Intesa è uscita quando ha deciso di condurre in autonomia la trattativa sindacale.

Anche se per Orcel non c’è dibattito sugli aumenti ma su come arrivarci, la distanza con Messina […] appare evidente. L’ad di Unicredit considera bonus, premi di produttività e welfare come un contributo a una remunerazione più elevata, Messina vede più soldi in busta paga come inevitabile oltre che equo […].

A prescindere da come finirà quest’inedita trattativa, quel che resta è un impoverimento del ruolo dell’Abi nelle relazioni sindacali e non è un caso che il segretario generale della Fabi, […] Sileoni, abbia chiesto all’associazione guidata da Antonio Patuelli di far in modo che Intesa Sanpaolo rientri.

Difficile […] immaginare un lieto fine perché tali divergenze riflettono anche la differenza di dimensione e di ricchezza tra una grande banca come Intesa e gli altri istituti di credito del paese, di taglia medio-piccola. Eccetto Unicredit, che di Intesa è un competitor (5,2 miliardi di utili nel 2022), ma si trova tra l’incudine di adottare sugli stipendi una strategia che al cospetto di quella di Messina non sfiguri e il martello di conformarsi all’approccio più prudente dell’Abi.

