7 gen 2021 18:59

SALUTI E BEZOS, IL PIÙ RICCO SONO IO – COME HA FATTO ELON MUSK IN POCHI MESI A SORPASSARE JEFF BEZOS E DIVENTARE L'UOMO CON PIÙ SOLDI AL MONDO? - MERITO DEL TITOLO DI TESLA, CHE È SCHIZZATO IN BORSA, SALENDO DELL’800% IN UN ANNO. IERI È CRESCIUTO DI UN ALTRO 4,37%, PORTANDO IL PATRIMONIO DEL SUO FONDATORE A 187 MILIARDI, DAVANTI AL PAPERONE DELL'E-COMMERCE FERMO A 186...