SALUTI E BEZOS! - L’EX MOGLIE DEL FONDATORE DI AMAZON CON IL DIVORZIO SI INTASCA 36 MILIARDI DI DOLLARI E DIVENTA IN AUTOMATICO LA TERZA DONNA PIÙ RICCA D’AMERICA. NONOSTANTE IL SALASSO JEFF RIMANE L’UOMO PIÙ FACOLTOSO DEL MONDO - LA CLASSIFICA DI FORBES FA RETROCEDERE TRUMP DI 16 POSIZIONI, CON UN PATRIMONIO DI “SOLI” 3 MILIARDI

Arturo Zampaglione per “la Repubblica”

Aveva lavorato come lavapiatti, come cameriera, come commessa in un negozio di alimentari, prima di scoprire la sua vocazione di scrittrice e soprattutto prima di sposarsi con Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Quel matrimonio è finito male, per le avventure extra-coniugali di lui. E MacKenzie Bezos, ricevendo dall' ex-marito in seguito agli accordi di divorzio, un quarto del suo pacchetto di azioni del colosso dell' e-commerce, è diventata ad appena 49 anni la terza donna più ricca d' America (e la 15ma nella hit parade complessiva) con un patrimonio di 36,1 miliardi di dollari.

A sorpresa, neanche Jeff (che ieri era a Istanbul per commemorare Jamal Khashoggi ad un anno dal sua assassinio nel consolato saudita) ha dovuto rinunciare alla sua posizione di uomo più ricco d' America (e del mondo): nonostante il versamento record al coniuge, il 55enne chief executive di Amazon ha ancora un patrimonio di 114 miliardi di dollari, di pochissimo superiore a quello di Bill Gates (106 miliardi).

Conteggi e graduatorie sono contenute nell' ultima "Forbes 400", la lista dei quattrocento Paperoni d' America elaborata dal quindicinale economico lanciato da Malcolm Forbes e guidato ora, con molto meno successo, viste le difficoltà dell' editoria, dal figlio Steve. Giunta alla 38ma edizione, la hit parade fornisce una fotografia antropologica dei super-ricchi e mostra le dinamiche in corso nell' economia.

Nel corso degli anni, la lista si è allargata anche a varie edizioni internazionali, ma quella americana rappresenta la più affidabile, interessante e seguita. Per il biglietto d' ingresso di quest' anno bisognava disporre di un patrimonio di almeno 2,1 miliardi di dollari. Di conseguenza sono stati esclusi 221 "semplici" miliardari. Nel complesso, i 400 Paperoni potevano contare su beni complessivi pari a 2960 miliardi di dollari (2,2 % in più rispetto al 2018). Il 66 % erano self-made men.

Per la prima volta, in questa ultima edizione, Forbes ha anche aggiunto un indice sulla propensione alla filantropia: per misurare, cioè, il contributo di ognuno dei membri del "club", a obiettivi sociali. Bill Gates, Warren Buffett e Mark Zuckerberg (che è il più ricco under-40), hanno ottenuto il massimo, mentre Bezos è finito quasi al minimo.

Tra i primi dieci della hit parade della ricchezza Usa figurano, dopo Bezos, Gates e Buffett, Zuckerberg con 69,6 miliardi, Larry Ellison con 65, Larry Page con 55,5, Sergei Brin con 53,5, Michael Bloomberg con 53,4, Steve Ballmer con 51,7, Jim Walton con 51,6. E che ne è di Trump?

Forbes ha retrocesso il presidente di 16 posizioni (dopo le 119 posizioni perse l' anno scorso), collocandolo al numero 275 della lista, con un patrimonio di 3,1 miliardi di dollari, senza progressi rispetto al 2018.

