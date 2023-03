20 mar 2023 08:09

IL SALVATAGGIO DI CREDIT SUISSE NON BASTA A RASSICURARE I MERCATI: SEDUTA IN ROSSO PER LE BORSE ASIATICHE, DOPO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI CREDIT SUISSE DA PARTE DI UBS – TOKYO HA PERSO L’1,54%, SYDNEY L'1,38 E SEUL LO 0,69%. PESANTE HONG KONG, CHE CEDE IL 3,2%, MENTRE SHENZHEN E SHANGHAI CONTENGONO I RIBASSI ALLO 0,4%. IN CALO I FUTURE SULL'EUROPA E SUGLI STATI UNITI…