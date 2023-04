24 apr 2023 08:54

IL SALVATAGGIO NON BASTA: I CLIENTI DI CREDIT SUISSE CONTINUANO A RITIRARE I PROPRI SOLDI DALLA BANCA! – NEI PRIMI TRE MESI DEL 2023 L’ISTITUTO HA PERSO ASSET PER 61 MILIARDI DI FRANCHI (62 MILIARDI DI EURO), IL 5% DI QUANTO GESTITO A FINE 2022 – NONOSTANTE IL SALVATAGGIO DA PARTE DI UBS, I DEFLUSSI NON SI SONO INTERROTTI…