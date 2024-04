SALVINI, GIÙ LA MUSK! – DOPO CHE IL LEGHISTA HA LODATO ELON MUSK NELL’'INTERVISTA A “LIBERO” (“UNA PERSONA AFFASCINANTE”), IL MILIARDARIO IMPASTICCATO DI KETAMINA RINGRAZIA SU X: “GRAZIE” – IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE ENTRA A GAMBA TESA NELLO SCAZZO TRA TIM E STARLINK: “MI FAREBBE MOLTO COMODO AVERE STARLINK NELLE AREE ATTUALMENTE DISCONNESSE" - IL "CAPITONE", DA SEMPRE CONTRARIO ALLE DROGHE, SA DEL CONSUMO APPASSIONATI DI STUPEFACENTI DA PARTE DI MR TESLA?

ARTICOLI CORRELATI

matteo salvini elon musk

(ANSA) - Matteo Salvini loda Elon Musk in un'intervista rilasciata a Libero e il miliardario ringrazia il vicepremier e ministro dei trasporti su X. "Grazie", scrive Musk commentando un post in cui si riporta il passaggio dell'intervista in cui Salvini afferma: "Avere uno come Musk che investe in Italia è importante. E per l'Italia è un bel momento".

ELON MUSK RINGRAZIA MATTEO SALVINI

In particolare il vicepremier definisce Musk "una persona affascinante" e sottolinea come "da ministro delle Infrastrutture mi farebbe molto comodo avere Starlink nelle aree attualmente disconnesse", riferendosi alla società di Musk che produce satelliti. "Sulla natalità e sull'immigrazione - aggiunge poi Salvini - condivido totalmente quello che dice". L'imprenditore in più occasioni ha spronato l'Italia ad agire perché si promuovano le politiche necessarie per spingere gli italiani a fare più figli.

matteo salvini elon musk