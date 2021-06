SANTARELLI E BEATI - SCANNAPIECO SI PORTA IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI MARCO SANTARELLI: DAL PRIMO SETTEMBRE SARÀ LUI IL NUOVO CAPO DELLE RELAZIONI ESTERNI DI CDP – PRENDERÀ IL POSTO DEL VETERANO DI VIA GOITO DAVIDE COLACCINO - 56 ANNI, ROMANO, SANTARELLI FA DA COMUNICATORE A SCANNAPIECO FIN DAL 2008. PRIMA DI ANDARE ALLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI È STATO VICEDIRETTORE DE “IL MONDO” E PRIMA AVEVA LAVORATO A “MF”, “MESSAGGERO” E “SOLE 24 ORE”

Giovanna Predoni per www.tag43.it

Coppie collaudate che si riformano. Succede quando uno dei due, in questo caso Dario Scannapieco, lascia il suo precedente incarico, vice presidente della Bei, per prendere le impegnative redini di Cassa depositi e prestiti.

Marco Santarelli, 56enne giornalista romano che gli fa da comunicatore sin dal lontano 2008, presto lo raggiungerà. Sarà infatti lui, dal primo settembre di quest’anno, il nuovo direttore delle relazioni esterne di Cdp.

Prenderà il posto di Davide Colaccino, veterano della Cassa e stimato professionista per il quale il periodo di ozio non sarà lunghissimo. Si porterà qualcuno da fuori o farà squadra con alcuni della nutrita squadra di comunicatori che a vari livelli già lavorano all’interno della struttura?

Santarelli dal 2008 ha lavorato a fianco di Scannapieco in Bei

A lui comunque toccherà interpretare dal punto di vista della comunicazione il nuovo corso della Cassa, che Draghi ha affidato a Scannapieco con l’input di una profonda riorganizzazione, un riordino del portafoglio partecipazioni e un deciso contenimento dei costi.

Prima di andare in Bei, Santarelli è stato vicedirettore de Il Mondo, lo storico settimanale economico della Rcs che ha cessato le pubblicazioni nel 2014. E ancora prima aveva lavorato anche per MF-Milano Finanza, come giornalista parlamentare e Vicecapo della redazione romana, al Messaggero e al Sole24Ore. Santarelli è laureato in Scienze politiche con una tesi su diritto dell’Unione europea.

