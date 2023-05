LE SANZIONI SONO UNA BARZELLETTA: PER AGGIRARLE BASTA ESPORTARE LE MERCI VERSO I PAESI CHE HANNO ANCORA RAPPORTI CON LA RUSSIA! SECONDO IL “FINANCIAL TIMES” CI SAREBBERO PRODOTTI PER ALMENO 1 MILIARDO DI DOLLARI CHE SONO FINITI NELLE MANI DI PUTIN, TRAMITE KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN E ARMENIA. MA LA CIFRA REALE È PRESUMIBILMENTE MOLTO PIÙ ALTA…

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I funzionari occidentali ritengono che la nazione abbia dirottato le esportazioni sensibili oggetto delle sanzioni

Più di un miliardo di dollari di esportazioni dell'UE, oggetto di sanzioni, sono scomparsi durante il transito verso i partner economici della Russia, un flusso di "commercio fantasma" che i funzionari occidentali ritengono abbia contribuito a sostenere l'economia di guerra di Vladimir Putin. Scrive il Financial Times.

I dati pubblici analizzati dal Financial Times hanno rilevato che solo circa la metà di un campione di 2 miliardi di dollari di prodotti controllati "a doppio uso" spediti dall'UE ha effettivamente raggiunto le destinazioni dichiarate in Kazakistan, Kirghizistan e Armenia.

Questi beni, ritenuti dall'UE potenzialmente utilizzabili dai servizi militari o di intelligence e soggetti a controlli sulle esportazioni, potrebbero essere entrati in Russia direttamente dall'UE con la scusa di essere solo di passaggio.

Una quota sproporzionata delle esportazioni fantasma, che non hanno mai raggiunto la loro destinazione ufficiale, ha lasciato l'UE dai Paesi baltici confinanti con la Russia e la Bielorussia.

Gli articoli sono stati spediti nel 2022, dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, quando il delicato commercio dell'UE con Kazakistan, Kirghizistan e Armenia - tre Stati ex-sovietici ora in unione economica con la Russia - è salito a livelli senza precedenti.

La mancata corrispondenza dei registri suggerisce che la Russia ha eluso le sanzioni a tappeto inserendo nelle dichiarazioni doganali dell'UE destinazioni false da parte di intermediari, agenti o fornitori. Questa tecnica ha aiutato Mosca a mantenere l'accesso a prodotti europei cruciali, tra cui componenti per aerei, apparecchiature ottiche e turbine a gas.

"Dove altro potrebbe andare?", ha chiesto Erki Kodar, ministro estone per le sanzioni. "Perché quei Paesi dovrebbero improvvisamente avere bisogno di quei beni in questo momento? Chi ha più bisogno di questi beni nella regione? Ovviamente la Russia".

Per alcune categorie specifiche di beni - tra cui turbine a gas, saldatrici e apparecchiature per la radiodiffusione - quasi nessuno degli articoli inviati dall'UE sembra aver raggiunto le destinazioni previste, secondo i dati sulle importazioni.

Questo commercio mancante sottolinea la complessità degli sforzi per chiudere l'accesso della Russia ai beni sensibili, anche quando questi sono soggetti a restrizioni concertate dai Paesi del G7.

"Alcune discrepanze nelle statistiche degli specchi commerciali globali non sono insolite, ma questo va oltre i tipici errori minori", ha dichiarato Elina Ribakova, senior fellow del Peterson Institute for International Economics.

"Ci sono voluti quasi dieci anni e molte multe multimiliardarie perché il settore finanziario iniziasse a prestare attenzione alle sanzioni. Perché le aziende dovrebbero essere diverse con i controlli sulle esportazioni?".

Gli sforzi occidentali per inasprire le sanzioni si sono in gran parte concentrati sulle scappatoie della riesportazione, quando le merci raggiungono la Russia attraverso un Paese terzo. L'analisi del FT suggerisce che anche il commercio fantasma, in cui gli articoli scompaiono durante il transito e non arrivano mai a destinazione, ha potenzialmente rappresentato una grande stampella economica per la Russia.

A febbraio, l'UE ha vietato il transito in Russia dei beni a duplice uso, il che significa che non possono entrare in Russia direttamente dall'UE, anche se in ultima analisi sono destinati a un altro Paese.

Ma i funzionari degli Stati baltici temono che il divieto non sia sufficiente ad arginare il flusso e stanno cercando di fermare il contrabbando a livello nazionale.

La Lituania ha spinto per restrizioni più severe su una gamma più ampia di beni a duplice uso e sensibili, in particolare tecnologie avanzate e parti dell'aviazione, e vuole impedire che le merci vietate vengano inviate alla Bielorussia, alleata della Russia. I ministri hanno anche iniziato a studiare misure nazionali per impedire che alcuni prodotti lascino la Lituania.

Gabrielius Landsbergis, ministro degli Esteri lituano, ha dichiarato che l'UE avrà bisogno di molta "volontà politica" per adottare le misure necessarie ad applicare il regime di sanzioni contro i Paesi o le aziende non conformi. "Siamo pronti ad adottare misure nazionali per assicurarci che le tecnologie sensibili non appaiano sul campo di battaglia", ha dichiarato.

Gli estoni hanno anche appoggiato un divieto completo di transito per i prodotti che lasciano l'UE, che copra non solo i beni a doppio uso, ma anche altre categorie di beni soggetti a sanzioni e restrizioni. "La questione è se sia meglio avere un divieto totale di transito - con eccezioni umanitarie. È più facile implementare un divieto totale che un elenco aperto che continua a crescere", ha aggiunto Kodar.

La cifra reale del probabile flusso di importazioni fantasma della Russia è significativamente più alta, poiché il miliardo di dollari si riferisce solo a un campione di beni soggetti a restrizioni che il FT è riuscito a confrontare con i dati dei flussi commerciali internazionali.

Considerando tutti gli scambi commerciali dell'UE nell'anno successivo all'inizio della guerra in Ucraina, il divario tra le statistiche dell'UE e del Kazakistan implica che 2,9 miliardi di dollari di scambi commerciali sono scomparsi tra i due Paesi.

Nel 2021, l'ultimo anno solare completo prima dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, la cifra equivalente era di 450 milioni di dollari. L'analisi del FT conferma anche che i prodotti soggetti a restrizioni hanno molte più probabilità di diventare esportazioni fantasma rispetto ad altri.

Heli Simola, economista senior presso l'Istituto per le Economie Emergenti della Banca di Finlandia, ha dichiarato: "Questi dati speculari [corrispondenza tra i registri delle esportazioni e delle importazioni] non sono mai identici, ma le discrepanze e l'improvvisa impennata ci dicono che c'è qualcosa. Ci sono esportazioni reali verso il Kazakistan. Ma in alcuni casi è chiaro che si tratta di evasione delle sanzioni".

Nessuno dei dati è completo. Il Kirghizistan ha pubblicato solo i dati commerciali fino all'ottobre 2022. La maggior parte dei dati degli altri Paesi arriva solo fino a dicembre.

Le cifre citate dal FT non includono il flusso separato e consistente di merci che sembrano arrivare in Kazakistan e poi essere riesportate in Russia.

L'aumento delle merci controllate dall'UE con il Kazakistan come destinazione è ora sufficiente a compensare circa il 40% del calo delle esportazioni verso la Russia e la Bielorussia dopo l'imposizione di sanzioni all'inizio della guerra.

I dati indicano possibili problemi a lungo termine legati all'abuso delle regole di transito. La Russia è stata soggetta a sanzioni da quando ha conquistato il territorio ucraino nel 2014, creando un incentivo per il Paese a utilizzare l'esenzione dal transito per aggirare le regole.

Nei 13 mesi precedenti la guerra, la Lituania ha dichiarato di aver inviato al Kazakistan 28 milioni di dollari di beni a duplice uso statisticamente tracciabili, mentre i kazaki hanno dichiarato di averne ricevuti solo 9 milioni.

L'invasione su larga scala del 2022 ha aumentato in modo significativo le dimensioni dei flussi e il divario delle importazioni. Nei 13 mesi successivi all'inizio della guerra, i dati della Lituania mostrano che la Lituania ha inviato 84 milioni di dollari di tali beni al Kazakistan, che ha riferito di averne ricevuti solo 11 milioni; ciò significa che le esportazioni dichiarate verso il Paese sono aumentate di 56 milioni di dollari nel periodo, ma le importazioni dichiarate sono aumentate di soli 2 milioni di dollari.

Il governo kazako ha recentemente adottato misure contro la riesportazione di merci in Russia. "Per una questione di principio, come governo non abbiamo aderito alle sanzioni, ma stiamo facendo del nostro meglio per proteggere la nostra economia dalle loro conseguenze indesiderate", ha dichiarato un alto funzionario kazako.

"Ciò significa che stiamo adottando misure per impedire l'uso del nostro territorio per aggirare le sanzioni. E su questo manteniamo un dialogo regolare e franco con i nostri partner".