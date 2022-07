PRENDI LA DENTIERA E SCAPPA! – NON SI EMIGRA SOLO PER LAVORO: SONO SEMPRE DI PIU' I PENSIONATI ITALIANI CHE VANNO A VIVERE ALL'ESTERO, SOPRATTUTTO IN SPAGNA, PORTOGALLO E TUNISIA – A PARTIRE SONO QUATTROMILA PERSONE OGNI ANNO – LO FANNO PER PAGARE MENO TASSE, AVERE UN MIGLIORE POTERE D'ACQUISTO MA ANCHE PER RAGGIUNGERE I FIGLI – D'ALTRA PARTE PERCHÈ RESTARE SE, COME RICORDA IL PRESIDENTE DELL'INPS TRIDICO, IN ITALIA CHI È IN PENSIONE VERSA IN PROPORZIONE PIÙ CONTRIBUTI DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI RICEVUTI...