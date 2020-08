SAPETE QUANTO CI METTONO A GUADAGNARE IL VOSTRO STIPENDIO DI UN ANNO RICCONI COME MUSK E BEZOS? SE CONSIDERATE CHE LA RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA MEDIA IN ITALIA È DI 29.601 EURO, IL CEO DI TESLA SE LI METTE IN TASCA IN 8 MINUTI – CON BEZOS NON SI PUÒ CONFRONTARE NEMMENO UN DIRIGENTE ITALIANO CHE HA UNA RAL MEDIA DI 107 MILA EURO: IL BOSS DI AMAZON LI INCASSA IN UN MINUTO – ZUCKERBERG GUADAGNA 54 MILA EURO IN QUINDICI MINUTI E TIM COOK…

Davide Urietti per "www.corriere.it"

Elon Musk

elon musk

Vi siete mai chiesti quanto tempo impiegherebbero i più importanti Ceo in ambito tech a guadagnare il vostro stipendio? Da oggi sarà ancora più semplice conoscere il risultato, grazie al calcolatore sviluppato da SimpleTexting, società specializzata nella comunicazione e nel marketing tramite sms.

L’azienda, con un post sul proprio sito, ha spiegato di aver ricavato le informazioni su stipendio, bonus, guadagni da azioni e altre forme di indennizzo dagli archivi SEC del 2019, ossia dalla Securities and Exchange Commission, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Grazie ai dati ricavati, saremo in grado di scoprire in quanto tempo i vari Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg guadagnino l’equivalente di un nostro stipendio.

elon musk

Per simulare i risultati, ci affidiamo a JobPricing che da anni stila Salary Outlook, un report su base semestrale che analizza il mercato retributivo italiano. In questo caso il Salary Outlook 2020 è aggiornato al secondo semestre del 2019: secondo i dati più recenti, la RAL (retribuzione annuale lorda) media in Italia è di 29.601 euro, pari a 35.066,68 dollari. Inserendo questa informazione nel calcolatore di SimpleTexting e scegliendo ad esempio Elon Musk, scoprirete che intascherà questa retribuzione lorda in appena 8 minuti. Ogni 60 secondi, infatti, il fondatore di Tesla e SpaceX guadagna 4.345 dollari.

jeff bezos

Jeff Bezos

Adesso proviamo con Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uomo più ricco del mondo. Secondo Forbes ha un patrimonio netto di 113 miliardi di dollari, ma in quanto tempo guadagnerebbe l’equivalente di uno stipendio annuale lordo di un dirigente italiano?

Secondo il Salary Outlook 2020 di JobPricing, la Ral media in questo caso sale a 107.000 euro, pari a 126.757 dollari. Inutile dire che non c’è partita: Bezos, infatti, raggiunge facilmente questa cifra in meno di un minuto. Anzi con un giro completo di lancette, si trasforma in 149.353 dollari.

BEZOS ZUCKERBERG PICHAI COOK

Mark Zuckerberg

Affidandoci al Salary Outlook 2020, scopriamo invece che i lavoratori contrattualizzati come Quadri hanno una RAL media di 54.000 euro, pari a 63.970 dollari. Sapete quanto impiega Mark Zuckerberg per incassare questa cifra? Solamente 15 minuti.

mark zuckerberg

Reed Hastings

Prendendo in esame gli impiegati, scopriamo che la RAL media è di 31.000 euro, equivalenti a 36.723 dollari. Per raggiungere questa cifra, Reed Hastings, Ceo di Netflix, ci impiega poco meno di 9 ore: insomma, giusto il tempo di farsi il binge watching di una stagione intera da 10 episodi.

reed hastings

Satya Nadella

La RAL media degli operai, invece, è di 24.000 euro, pari a 28.341 dollari. Satya Nadella, Ceo di Microsoft, impiega poco più di 5 ore per guadagnare la stessa cifra.

Sundar Pichai

Che il confronto sia impari è evidente, allora prendiamo in esame la RAL media di un deputato italiano, che in un mese guadagna 10.435 euro lordi, escluse diaria e altri tipi di rimborso. Come indicato sul sito della Camera, questo stipendio - corrisposto per 12 mensilità - porta la retribuzione annua lorda a 125.220 euro, pari 148.341dollari.

satya nadella

Anche in questo caso il risultato è sorprendente se scegliamo Sundar Pichai: in poco più di un giorno, per l’esattezza 30 ore, il Ceo di Google e Alphabet è in grado di raggiungere questa cifra, con una media di 82 dollari al minuto e 4.925 dollari all’ora.

tim cook

Tim Cook

In conclusione, vediamo il confronto tra Tim Cook, Ceo di Apple, e Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus, con l’ingaggio più alto in Italia: 31 milioni di euro netti, quindi circa 60 milioni di euro lordi, pari a 71.078.700 milioni di dollari. In questo caso, rispetto ai risultati precedenti, il tempo si alza: per guadagnare questa cifra, Cook, infatti, impiega 207 giorni. Insomma, gliel’abbiamo resa più difficile, ma non così tanto.

sundar pichai

BEZOS ZUCKERBERG PICHAI COOK la ricchezza di jeff bezos in chicchi di riso su tiktok 1 la ricchezza di jeff bezos in chicchi di riso su tiktok 4 jezz bezos jeff bezos e lauren sanchez 2 jeff bezos